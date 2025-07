[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nasce Farsi Verso a Monte Sant’Angelo

C’è un momento in cui il mondo trattiene il fiato, un tempo sospeso tra la notte e il giorno in cui le città sembrano più vere, più sincere, quasi disarmate. È in quel momento che nasce Farsi Verso >, un laboratorio poetico itinerante, un gesto culturale e civile che sceglie l’alba come punto di partenza e la voce come punto d’arrivo. Dal 29 al 31 luglio, tra i vicoli e le terrazze di Monte Sant’Angelo, città che custodisce due patrimoni UNESCO, prenderà vita un’esperienza intima e collettiva che unisce il cammino, l’ascolto e la scrittura. Tre giorni per rallentare, per stare dentro i luoghi, per lasciarsi attraversare dal loro respiro.

Nato come spin-off del Piccole Cose Fest, di cui conserva lo spirito gentile e relazionale, Farsi Verso > è un progetto ideato e condotto da Raffaele Niro, poeta e scrittore da sempre attento a intrecciare linguaggi, comunità e paesaggi interiori. Pensato per un piccolo gruppo di partecipanti – massimo venti – il laboratorio si muove in punta di piedi dentro la città, esplorandone i margini e le memorie, ascoltandone le voci e i silenzi, raccogliendone le storie nascoste. È un invito rivolto a chi ha voglia di abitare davvero un luogo, di scoprirlo passo dopo passo, parola dopo parola.

Ogni giornata comincia all’alba, con una passeggiata narrativa che parte da Piazza De Galganis, quando la luce è ancora morbida e i suoni attutiti. Si cammina insieme in ascolto, senza fretta, lasciandosi guidare dalla voce di chi conosce il territorio e dai dettagli che affiorano dal paesaggio. È un’esplorazione poetica e sensoriale in cui ogni passo diventa un gesto di attenzione, ogni sguardo si trasforma in appunto interiore. Poi, nel corso della giornata, ciascun partecipante elabora un testo ispirato all’esperienza vissuta. Può essere un racconto, una poesia, un frammento di diario, una lettera, una visione. Non esistono vincoli di forma o di stile, solo il desiderio di restituire qualcosa di autentico, di personale, di profondamente legato al luogo.

Quando il sole declina e la città si raccoglie nella sua luce serale, ci si ritrova sulla terrazza del META, uno dei punti più suggestivi di Monte Sant’Angelo, per un momento pubblico di restituzione. Ogni partecipante legge il proprio testo ad alta voce, condividendo pensieri, emozioni e intuizioni nate lungo il cammino. È qui che la scrittura si fa voce, che la voce si fa relazione, che la relazione diventa comunità. Questo momento precede gli appuntamenti serali del Piccole Cose Fest – il 29 luglio con Nicola Lagioia, il 30 luglio con il concerto-reading Corde Sciolte, il 31 luglio con lo scrittore Cristò – creando una continuità fluida tra laboratorio e festival, tra ricerca interiore e scena pubblica.

Ma Farsi Verso > non si conclude con la fine del cammino. Tutti i testi prodotti durante l’esperienza verranno raccolti in una pubblicazione collettiva, a cura di Fortezza Bastiani Edizioni. Un libro che sarà molto più di un semplice volume. Il libro diventerà una mappa affettiva, un atlante emozionale, un diario corale della Monte Sant’Angelo vissuta e attraversata con lentezza. Un documento poetico della città che resiste, che si racconta, che resta.

Questo progetto è dedicato a chi sente il bisogno di rallentare, di osservare con più attenzione, di scrivere come forma di ascolto, di camminare come gesto di scoperta. A chi ama le parole non per spiegare, ma per evocare. A chi crede che ogni città sia un libro da sfogliare lentamente, e che raccontare un luogo sia uno dei modi più profondi per appartenervi. Partecipare è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotoposto@gmail.com.

Farsi Verso > è molto più di un laboratorio. È un atto poetico e politico, un modo diverso di abitare il mondo, una dichiarazione d’intenti sussurrata all’alba. È un cammino che lascia tracce. Tracce che diventano parole. Parole che costruiscono legami. E legami che restano, come radici leggere sotto i passi.

Per informazioni e aggiornamenti: www.piccolecosefest.it – facebook.com/piccolecosefest –

Raffaele Niro

Piccole Cose Fest

Ass. Cult. Rhymers’ Club