Mattinata
Nasce a Mattinata l’Università della Terza Età
Domenica 5 ottobre alle ore di 17.00 si terrà presso il teatro dell’Istituto Comprensivo di Mattinata la cerimonia di costituzione dell’Università della Terza Età di Mattinata.
L’Amministrazione comunale ha inteso riconoscere il patrocinio a questa meritevole iniziativa che attraverso il volano culturale riuscirà a coinvolgere tanti nostri concittadini. Un evento dalla portata culturale notevolissimo, importante per l’intera nostra Comunità.
Siamo tutti invitati a partecipare.