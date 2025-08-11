[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”

In arrivo un murale dedicato ad Enrico Berlinguer

Manfredonia, 21 luglio 2025 – È ufficialmente nato il Comitato “Berlinguer tra Noi”, un’iniziativa civile e culturale promossa da un gruppo di cittadini con l’obiettivo di onorare la figura e l’eredità politica, etica e morale di Enrico Berlinguer, leader indimenticabile della storia italiana.



L’iniziativa più significativa sarà la realizzazione di un murale commemorativo su un edificio di edilizia popolare gestito da ARCA Capitanata, situato in prossimità di viale Enrico Berlinguer a Manfredonia. L’opera diventerà un simbolo permanente di memoria e di impegno civile, restituendo alla comunità un segno visibile dei valori di giustizia, onestà e partecipazione che Berlinguer ha incarnato.



Il Comitato, presieduto da Angelo Riccardi e composto da Matteo Marziliano (Vicepresidente), Matteo Borgia, Giuseppe Guidone e Michele Spinelli, si propone di:

promuovere la conoscenza e la diffusione del pensiero e della testimonianza di Enrico Berlinguer;

coinvolgere la cittadinanza in iniziative culturali, commemorative e partecipative;

raccogliere fondi e collaborare con istituzioni, associazioni e fondazioni per la realizzazione del murale e di attività collaterali.

“Questo murale – dichiarano i promotori – non sarà soltanto un omaggio a Berlinguer, ma un invito

permanente a riflettere sui valori della politica come servizio, della moralità pubblica e della giustizia sociale.

Sarà un segno di memoria che guarda al futuro, aperto a tutti i cittadini.”

Il Comitato è aperto a nuove adesioni e collaborazioni, invitando tutti coloro che condividono questi ideali a

partecipare attivamente.

Per informazioni e adesioni:

Comitato “Berlinguer tra Noi”

Via Francesco Mazza 1, Manfredonia (FG)

E-mail: berlinguertranoi@gmail.com

Cell. 3488518477



“Provare lutto per qualcuno che non abbiamo mai visto implica una parentela vitale tra l’anima loro e la nostra.

Per uno sconosciuto, gli sconosciuti non piangono” (Emily Dickinson)

Riccardi Angelo



Presidente Comitato “Berlinguer tra noi”