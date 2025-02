[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nardò-Manfredonia, la presentazione di Nico Troiano

Domani, allo stadio San Giovanni Paolo II di Nardó, si disputerà la 25ª giornata di campionato tra Nardó e Manfredonia. All’andata, al Miramare, i leccesi si imposero per 1-3: il primo tempo si chiuse sullo 0-2 grazie alle reti di Piazza e Correnti, mentre nella ripresa, a venti minuti dal termine, arrivò lo 0-3 firmato Milli. Cinque minuti più tardi, Mirko Giacobbe siglò il gol della bandiera, fissando il risultato sul definitivo 1-3.

Il primo goal di Piazza nel match d’andata. Credit: Lucia Melcarne

IL PERCORSO DEL NARDÓ

Il Nardó occupa la 5ª posizione in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, con 35 gol fatti e 29 subiti. Tra le mura amiche, i granata hanno raccolto 15 punti in 12 partite, con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte (17 reti segnate e 15 subite).

La formazione iniziale del Nardò al Miramare. Credit: Lucia Melcarne

Negli ultimi 5 incontri hanno ottenuto 9 punti grazie a 3 vittorie e 2 sconfitte, con 7 gol realizzati e 4 subiti. Considerando le ultime 5 gare casalinghe, il Nardó ha conquistato 10 punti con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, segnando 9 gol e subendone appena 2.

L’esultanza dei giocatori del Nardò dopo lo 0-2. Credit: Lucia Melcarne

La squadra di Mister De Sanzo arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell’Andria. Un match equilibrato fino al minuto 66’, quando un tocco di mano di Davì ha causato un calcio di rigore trasformato da Fantacci, rete decisiva per l’esito dell’incontro. Nonostante lo stop, i granata restano una squadra temibile, potendo contare sul 4º miglior attacco del campionato e su un ottimo rendimento casalingo: non perdono e non subiscono gol al San Giovanni Paolo II dal 22 dicembre, quando il Fasano fu l’ultima squadra a espugnare il loro stadio.

Un’azione di gioco di Manfredonia-Nardò. Credit: Lucia Melcarne

Il capocannoniere della squadra è Mario Riccardo Correnti con 7 reti, seguito da Simone D’Anna a quota 6.

L’ultima formazione schierata contro l’Andria: Galli, Delvino, Fornasier, Davì, Addae, Milli, Lucas, Trinchera, De Crescenzo, Piccioni, Gatto.

IL PERCORSO DEL MANFREDONIA

Il Manfredonia si trova al 15º posto in classifica con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, con 18 gol fatti e 40 subiti. In trasferta, i biancocelesti hanno disputato 11 partite, raccogliendo 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte, con 5 reti segnate e 21 subite.

La formazione iniziale del Manfredonia domenica scorsa. Credit: Lucia Melcarne

Nelle ultime 5 gare sono arrivati 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte (4 gol fatti e 7 subiti). Lontano dal Miramare, invece, i sipontini hanno collezionato 1 punto negli ultimi 5 incontri grazie al pareggio di Nocera, subendo 4 sconfitte con 2 reti realizzate e 14 incassate.

Il goal dell’ex Tedesco a sette minuti dal termine del match. Credit: Lucia Melcarne

Il Manfredonia arriva dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Francavilla, in un match importantissimo per la corsa salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato, al minuto 66’ Carbonaro aveva portato in vantaggio i biancocelesti, ma la rete è stata annullata dopo oltre un minuto, dopo le proteste rossoblu. A sette minuti dal termine, il gol dell’ex firmato da Tedesco ha deciso l’incontro, lasciando l’amaro in bocca a squadra e tifosi.

Il goal annullato a Carbonaro del possibile 1-0. Credit: Lucia Melcarne

Mancherà ancora Umberto De Luca, che dovrà scontare altre 2 giornate di squalifica.

Il miglior marcatore della squadra è il capitano Mirko Giacobbe con 5 reti, seguito da Paolo Carbonaro a quota 3.

L’ultima formazione schierata da Mister Cinque: Sapri, Forte, Sepe, Diambo, Giampà, Fiumanò, Porzio, Giacobbe, Puzirevskis, Coppola, Metaj.

UNO SGUARDO AL MATCH

Senza troppi giri di parole, le sfide casalinghe contro Ugento e Francavilla andavano vinte. Purtroppo, il bilancio è stato di 1 punto su 6 disponibili: Un risultato che pesa, considerando che quei 5 punti mancanti avrebbero proiettato i sipontini al 13º posto, posizione che garantirebbe il vantaggio di disputare i playout tra le mura amiche. Tuttavia, la classifica vede attualmente il Manfredonia al quartultimo posto, con l’Angri distanziato di appena 1 punto. Nonostante ciò, nulla è ancora compromesso: restano infatti 10 partite da giocare e ben 30 punti a disposizione.

Domani, nel Salento, sarà fondamentale conquistare punti, nonostante la difficoltà dell’impegno: il Nardó non perde e non subisce gol in casa dal 22 dicembre. Servirà una prova di carattere, giocando con la determinazione giusta e, come ripete spesso il nostro mister, “buttando il cuore oltre l’ostacolo”. L’esempio da seguire è la prestazione di Nocera, quando i ragazzi riuscirono a fermare la capolista con una prova solida, soprattutto in fase difensiva.

Ripetere quell’atteggiamento sarà fondamentale per tornare a casa con punti preziosissimi nella corsa salvezza.