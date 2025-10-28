[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste – Nanà, rimasta sola dopo la morte della proprietaria, ha ritrovato la felicità. Dopo tanta tristezza, la dolce cagnolina ha una nuova famiglia che la ama

Grazie all’impegno dei volontari LNDC Animal Protection di Vieste, Nanà – la cagnolina che aveva perso la sua amata compagna umana – è stata adottata da una signora del posto che conosceva la sua storia e ha deciso di accoglierla nella propria casa. Dopo giorni di smarrimento e dolore, Nanà ha finalmente ritrovato serenità, affetto e la gioia di passeggiare ancora tra il mare e i vicoli di Vieste

Foggia, 28 ottobre 2025 – Dopo giorni di grande dolore e smarrimento, la storia di Nanà si è trasformata in un meraviglioso racconto di rinascita. La cagnolina che aveva commosso l’Italia per la perdita della sua compagna umana, oggi ha finalmente ritrovato l’amore e una nuova casa.

Grazie all’impegno dei volontari LNDC Animal Protection di Vieste, che non si sono mai arresi, Nanà è stata adottata da una signora di Vieste che conosceva la sua storia e che ha deciso di aprirle le porte del suo cuore e della sua casa.

Nanà aveva vissuto giorni di profonda tristezza dopo la scomparsa della sua amata Rosanna, la donna che l’aveva salvata da cucciola e con cui aveva condiviso anni di vita felice. Aveva smarrito ogni punto di riferimento: i volontari l’avevano descritta come dolce, buona, ma con uno sguardo intriso di malinconia.

Oggi, quello sguardo si è acceso di nuovo.

Nanà vive di nuovo in una casa piena d’amore, dorme serena nella sua cuccia morbida, tra coperte calde e carezze quotidiane. Può tornare a fare le sue passeggiate tra il mare e i vicoli di Vieste, nei luoghi che conosceva e che un tempo percorreva accanto a Rosanna. Ora accanto a lei c’è un’altra donna che l’ha accolta con la stessa dolcezza, promettendole di non lasciarla mai più sola.

“Per noi è una gioia immensa”, racconta Francesca, la volontaria che si è occupata di lei sin dal primo giorno. “Vederla finalmente serena, amata, con quella luce negli occhi che avevamo paura di non rivedere più, è la ricompensa più grande per tutto il nostro impegno. Nanà ha ritrovato la sua famiglia, e con lei anche noi abbiamo ritrovato un po’ di speranza.”

La storia di Nanà è la dimostrazione di quanto l’amore possa davvero salvare una vita. È la prova che, anche dopo la perdita e il dolore, può esserci un nuovo inizio.

LNDC Animal Protection ringrazia di cuore la sua nuova famiglia e tutte le persone che, con sensibilità e generosità, hanno seguito e condiviso la storia di Nanà, contribuendo a farle trovare un nuovo destino.

Oggi, la cagnolina che aveva perso tutto ha di nuovo una casa, un affetto e una vita da vivere.

E mentre si gode le sue giornate tra carezze e passeggiate al mare, il suo cuore ha finalmente smesso di cercare: ha trovato di nuovo il suo posto nel mondo.