✨ Musica sotto le stelle al Parco archeologico di Siponto! ✨🎻
📅 Giovedì 22 agosto
📍 Parco Archeologico di Siponto
🕗 Ore 21:30
🎶 Concerto: solOrchestra con Luca Ciarla, a cura di Adrifest
Un evento imperdibile tra arte, natura e musica d’autore. Il violinista e compositore Luca Ciarla ci guiderà in un viaggio sonoro unico: un’orchestra immaginaria creata dal vivo con il suo violino, suonato anche come una chitarra, un violoncello o una percussione.
Non mancare… potrai lasciarti emozionare dal raffinato mondo musicale di Luca Ciarla con le sue contaminazioni! 🎻
🌌 Ingresso incluso nel biglietto del parco (intero: 5 euro; ridotto: 2 euro). Per l’occasione saremo straordinariamente aperti dalle 19.30 alle 23.30
📲 Per info e acquisto biglietti: https://aditusculture.com/esperienze/manfredonia/musei-parchi-archeologici/parco-archeologico-di-siponto-manfredonia