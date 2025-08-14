Eventi ManfredoniaManfredonia

Musica sotto le stelle al Parco archeologico di Siponto!

Redazione14 Agosto 2025
✨ Musica sotto le stelle al Parco archeologico di Siponto! ✨🎻

📅 Giovedì 22 agosto
📍 Parco Archeologico di Siponto
🕗 Ore 21:30
🎶 Concerto: solOrchestra con Luca Ciarla, a cura di Adrifest

Un evento imperdibile tra arte, natura e musica d’autore. Il violinista e compositore Luca Ciarla ci guiderà in un viaggio sonoro unico: un’orchestra immaginaria creata dal vivo con il suo violino, suonato anche come una chitarra, un violoncello o una percussione.

Non mancare… potrai lasciarti emozionare dal raffinato mondo musicale di Luca Ciarla con le sue contaminazioni! 🎻

🌌 Ingresso incluso nel biglietto del parco (intero: 5 euro; ridotto: 2 euro). Per l’occasione saremo straordinariamente aperti dalle 19.30 alle 23.30

📲 Per info e acquisto biglietti: https://aditusculture.com/esperienze/manfredonia/musei-parchi-archeologici/parco-archeologico-di-siponto-manfredonia

