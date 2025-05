[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Musica, Sapori e Meraviglia: Benvenuti a Roseto Estate 2025

Sta per prendere il via “Roseto Estate 2025”, il ricco programma di eventi estivi organizzato dal Comune di Roseto Valfortore in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Roseto Valfortore, le associazioni locali e numerosi volontari. Un calendario variegato e coinvolgente, che da giugno a ottobre animerà il borgo con spettacoli, concerti, iniziative culturali, appuntamenti gastronomici e attività per tutte le età.

Tradizione, musica e gusto si intrecciano in un cartellone pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza autentica nel cuore dei Monti Dauni, tra vicoli in pietra, panorami mozzafiato e l’ospitalità di un borgo che fa del turismo lento e sostenibile il suo punto di forza.

EVENTI MUSICALI E SPETTACOLI IMPERDIBILI

Tra i momenti più attesi, Mirko Casadei (24 luglio), il Musical “Notre Dame de Paris” con Acrobata, messo in scena dalla compagnia Strumenti e Figure (3 agosto), la serata “MAGICAMENTE” con musica e magia (5 agosto), le esibizioni delle cover band dedicate a Battisti, Dalla, Jovanotti, Ligabue, agli anni ‘70/‘80/‘90, e lo spettacolo musicale “Onde Radio” (23 agosto). Da segnalare anche il concerto di Danilo Sacco, storica voce dei Nomadi, in programma il 28 luglio.

Non mancheranno gli appuntamenti con la musica popolare e folkloristica, come il concerto del Gruppo Folk (18 luglio) e la partecipazione della Grande Banda del Cilento (26 luglio), oltre a serate danzanti, dj set e spettacoli per bambini.

CULTURA, ARTE E TRADIZIONE

Il legame con le radici è al centro di eventi come la Fiaccolata in onore della madonna del Carmine (16 luglio), la Festa del Grano (18 e 19 luglio) e la Festa dell’Accoglienza con la “Street Art” (24 e 25 luglio) in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti, la Festa dei lavoratori Pugliesi nel Mondo (4 agosto).

Da non perdere anche l’evento di chiusura estivo Roseto Wild Roads” (21 settembre), che vedrà protagonisti motociclisti, artisti di strada e amanti del buon cibo in un’esperienza che unisce natura, arte e motori.

SAPORI AUTENTICI E TURISMO ESPERIENZIALE



Roseto Estate 2025 propone anche un viaggio nei sapori locali, con serate enogastronomiche come la Sagra della Porchetta (4 luglio), la Sagra del Vitello (12 luglio), i Fermenti della Valle del Fortore (24 luglio), la Sagra del Tartufo (2 agosto), la rassegna “Nature e festa tra suoni, odori, sapori” (11 luglio) e “Roseto sotto le stelle” (10 agosto), in cui sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio sotto il cielo stellato, tra musica e animazione.

UN’ESTATE PER TUTTI



Il programma è pensato per coinvolgere ogni fascia d’età: laboratori creativi, spettacoli con mascotte, teatro itinerante, danza, cinema, eventi sportivi e momenti di riflessione spirituale. In programma anche il Carnevale dell’Arte e della Fantasia (6 settembre) e, per gli amanti della natura, numerose attività di trekking, escursioni, pedalate assistite e visite guidate.

APPUNTAMENTO CON L’AUTUNNO

La rassegna si concluderà a ottobre con gli eventi dedicati al Tarturo nero pregiato e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, grazie anche alla partecipazione di produttori e chef locali.

Roseto Estate 2025 si conferma così un appuntamento immancabile per chi desidera vivere un’estate tra bellezza, cultura, convivialità e natura. Un invito aperto a turisti e residenti per scoprire – o riscoprire – il fascino di un borgo che continua a incantare.