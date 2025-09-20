[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Musica e nuovi Soci al Rotary Club Manfredonia: il concerto del Dott. Luigi Di Vito Francesco incanta il pubblico

Grande successo per l’evento musicale promosso ieri dal Rotary Club Manfredonia al Regio Hotel Manfredi. Protagonista della serata il Dott. Luigi Di Vito Francesco – medico a Firenze, pianista per diletto con radici a Manfredonia – che, al pianoforte, ha regalato al pubblico un concerto di altissimo livello artistico con una raffinata selezione di brani dedicati al Maestro Ennio Morricone, emozionando e coinvolgendo i presenti. La serata è stata presentata dalla giornalista Annamaria Vitulano, che ha curato con garbo i momenti dell’incontro.

Nel corso dell’evento, il Presidente Ing. Raffaele Fatone ha presentato ufficialmente due nuovi soci che entrano a far parte della grande famiglia rotariana: l’Avv. Claudia Foglia e l’Avv. Matteo Granatiero. Due giovani professionisti che incarnano pienamente lo spirito e i valori rotariani, portando con loro competenze, entusiasmo e la volontà di contribuire attivamente alla vita del Club. Il loro ingresso arricchisce ulteriormente il Rotary Club Manfredonia, consolidandone il percorso di crescita e rafforzando la capacità di sviluppare iniziative e progetti a servizio del territorio.

Il Rotary Club Manfredonia ringrazia profondamente il Dott. Luigi Di Vito Francesco per la sua disponibilità e generosità nel partecipare a questo evento, che ha visto la presenza di oltre cento persone, confermando la vocazione del Club a promuovere cultura, arte e momenti di condivisione aperti alla comunità.

Presidente Rotary Club Manfredonia

Raffaele FATONE