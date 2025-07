[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia: “Pagati 37.000 euro di Tari senza produrre rifiuti”

Buongiorno a tutti, invito chiunque a richiamare l’attenzione dei distratti amministratori della nostra città, sul fatto che il museo storico sui Pompieri e sulla Croce Rossa Italiana di Manfredonia, definito dagli stessi come: importante è originale polo di attrazione culturale-turistico presente sul nostro territorio che contribuisce alla crescita e allo sviluppo del nostro paese attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e creativo italiano”, che nonostante non produca rifiuti di alcun genere (nell’intera area museale, c’è l’assoluto divieto di consumare alimenti e bevande tranne nella caffetteria del pompiere dove viene consumato il solo caffè offerto ai visitatori in tazze di porcellana che vengono lavate e riutilizzate”.

Ebbene, dal giorno della sua apertura, gli hanno fatto indebitamente pagare la bellezza di euro 37.000 di Tari. Prima ancora che la direzione museale denunciasse agli uffici competenti la superficie realmente calpestabile dai visitatori sulla quale si dovrebbe pagare la TARI e cioè per 870 metri quadri, pari a circa 8.700 euro, gli sono state notificate cartelle di pagamento accompagnate da decreti ingiuntivi per 2500 metri quadri che è la superficie complessiva del museo e non la calpestabile, la motivazione dell’ufficio tributi è stata allucinante: “LAI HA RAGIONE PERO’ NELLA SUPERFICIE NON CALPESTABILE OCCUPATA DAI REPERTI, ANCHE SE OCCASIONALMENTE CI VA PER SPOLVERARE GLI STESSI”.

Purtroppo, nella nostra misera città, si parla tanto di cultura e turismo solo se sai somministrare bevande a gogò e se appartieni a questa categoria ricevi privilegi su tutto (i ben informati sanno che mi riferisco ai locali dehors che oltre a fare notevoli quantitativi di rifiuti, denunciano dieci volte meno la reale superficie di occupazione di suolo pubblico.

Credo che serva far luce su questa assurda vicenda che chiama giustizia che da diversi anni colpisce il nostro museo che si trova a fare i conti anche con le tante carenze che affliggono il nostro territorio e più in particolare la nostra zona industriale D46 priva di ogni genere di servizi.

Museo Storico Pompieri e Croce Rossa di Manfredonia