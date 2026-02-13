Muro di contenimento cede a Formello: un morto e due feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia a Formello, alle porte di Roma, dove il cedimento di un muro di contenimento ha provocato la morte di un uomo di 58 anni e il ferimento di altre due persone.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 22.45. Il muro è improvvisamente collassato, finendo contro una palazzina situata al di sotto. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Campagnano, i carabinieri della compagnia Cassia e il personale sanitario del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, la struttura avrebbe ceduto anche a causa delle intense piogge dei giorni scorsi, riversandosi sull’edificio e provocando gravi danni. La vittima, un uomo romano nato nel 1968 e residente al piano terra dello stabile, è rimasta intrappolata sotto le macerie. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea. In via precauzionale, dieci abitanti della palazzina sono stati evacuati.

L’area è stata messa in sicurezza e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. I vigili del fuoco stanno effettuando verifiche sulla stabilità dell’edificio e del costone interessato dal crollo, mentre i carabinieri indagano per chiarire le cause dell’accaduto.