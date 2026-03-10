[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Muore durante la corsa in ospedale sull’auto della figlia, ora indagata per omicidio. Nobiletti: “Mi sarei comporto allo stesso modo”

“Questa notizia ci ha lasciato tutti un po’ basiti. Io, al posto della figlia, avrei fatto la stessa cosa. Non solo ha perso la mamma, ma ora si ritrova anche indagata per omicidio. È una situazione che ci addolora profondamente” così Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, a Mattino Cinque dopo l’apertura di una indagine su una cittadina di Vieste indagata per la morte di sua madre che stava accompagnando in auto in ospedale.

Cosa accadde quel 31 agosto.

Nel pronto soccorso di Vieste non era disponibile alcuna ambulanza per trasferire una paziente all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Così, il 31 agosto dello scorso anno, la figlia decise di accompagnare la madre con la propria auto, nella speranza di raggiungere rapidamente una struttura più attrezzata. Durante il tragitto, però, la situazione precipitò: Antonia Notarangelo, 78 anni, morì prima di arrivare a destinazione.



