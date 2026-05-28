Eventi Manfredonia
Mundial Beach Soccer a Manfredonia
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Mundial Beach Soccer a Manfredonia
Dal Nord al Sud fino alla “porta” del Gargano: MANFREDONIA.
La nuova città del circuito IBS si prepara a vivere il secondo appuntamento internazionale del Lauretana Beach Soccer Tour 2026.
Restate con noi per tutte le info dell’evento estivo di fronte al golfo di Manfredonia.
Vi aspettiamo sotto il sole della Puglia per vivere nuove emozioni sulla sabbia.
Manfredonia 12-13-14 Giugno