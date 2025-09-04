Mudù sbarca su RaiPlay, la serie cult di Uccio De Santis parte con 2 ospiti d’eccezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Se amavate la sitcom “Mudù” è arrivato il momento di guardala sulla Rai, se amavate quella comicità fatta di freddure e barzellette rese storie, non potrete fare a meno del nuovo varietà di Uccio De Santis.

Un ritorno in grande stile del celebre comico barese, che riporta in scena l’irresistibile comicità di quel format cult nato più di vent’anni fa e amatissimo dal pubblico.

Sketch fulminanti e gag ispirate alla vita quotidiana, piccoli e grandi paradossi della vita di tutti i giorni in stile “mudù” con il suo storico cast e due ospiti d’eccezione: Manuela Arcuri e Adriana Volpe!

“Mudù…quante risate” da oggi è in esclusiva su RaiPlay 👉 https://bit.ly/Mudu-Quante-Risate