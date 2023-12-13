Le mucche hanno delle migliori amiche e si stressano meno in loro compagnia

Le mucche hanno delle migliori amiche e si stressano meno in loro compagnia. Le mucche sono animali molto socievoli, affettuosi e sensibili, oltre che particolarmente intelligenti. Esse possono sembra...

Le mucche hanno delle migliori amiche e si stressano meno in loro compagnia. Le mucche sono animali molto socievoli, affettuosi e sensibili, oltre che particolarmente intelligenti. Esse possono sembrare dei semplici animali, ma sperimentano una complessa gamma di emozioni e relazioni, compresa l'amicizia.

Le mucche hanno delle migliori amiche e si stressano meno in loro compagnia

Secondo una ricerca dell'Università di Northampton, la mucca all'interno della mandria ha una migliore amica. Non solo, la sua compagnia diminuisce i livelli di stress. Infatti, è stato monitorato il livello di cortisolo e il battito cardiaco degli animali messe in "isolamento", evidenziando le differenze rispetto a quando erano con le loro "migliori amiche". Gli esperimenti hanno dimostrato che queste, se separate dalle loro migliori amiche, possono riscontrare complicanze di salute con implicazioni riscontrabili anche nella produzione del latte. Inoltre, la loro capacità di apprendimento dipende dal tipo di allevamento. Se cresciute in coppia o in compagnia di altri vitelli, la loro capacità di apprendimento è di gran lunga maggiore. Insomma, le mucche non amano la solitudine, al contrario la compagnia delle loro simili stimola molto il loro benessere.