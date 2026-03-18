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MTB South Experience, sui Monti Dauni un sentiero dedicato a Gianpier Clima

È stato intitolato alla memoria del filmmaker durante la prima tappa del circuito cicloturistico

Parte dal Lago Pescara e sale fino alla sella tra Monte Sidone e Toppo Pescara il sentiero dedicato a Gianpier Clima. È stato intitolato alla memoria dell’indimenticato filmmaker giramondo, prematuramente scomparso il 21 gennaio scorso, con una cerimonia molto toccante, che ha commosso i partecipanti, nel corso della tappa sui Monti Dauni del circuito Mountain Bike South Experience, promossa dall’A.S.D. MTB Puglia.

IL SENTIERO GIANPIER CLIMA | È uno dei sentieri principali per raggiungere la vetta del Monte Cornacchia. Ora porta il nome di Gianpier Clima, che in sella alla sua mountain bike ha raccontato egregiamente il territorio con uno stile inconfondibile.

Alla presenza del fratello, degli amici di una vita, del consigliere comunale di Biccari Gabriele Mansueto e di tanti bikers, al Lago Pescara, lì dove parte il sentiero, è stata svelata la targa in ricordo di Gianpier Clima ‘viaggiatore e videomaker innamorato del nostro territorio’.

LA PRIMA TAPPA DI MTBSE | Sono stati oltre un centinaio i partecipanti all’evento cicloturistico Monti Dauni Mtb on Tour, arrivati da tutta la provincia di Foggia, dal Barese, dalla Campania, dal Molise e dalla Basilicata, in una domenica da incorniciare. Il cielo capriccioso di marzo non ha fermato i bikers.

Molto apprezzata l’organizzazione, giudicata impeccabile, affidata per il quinto anno consecutivo all’A.S.D. MTB Puglia e curata dal presidente Francesco Velluto e da Giancarlo Casoli, presidente del comitato provinciale Federciclismo Foggia. Gli attestati di stima e i complimenti dei partecipanti hanno ripagato il team di tutta la fatica per i preparativi.

I DUE PERCORSI | La tappa in provincia di Foggia ha inaugurato ufficialmente il calendario dei nove eventi cicloturistici targati MTBSE. È stata una giornata intensa, ricca di emozioni e sorrisi. Particolarmente suggestivi i due itinerari di Monti Dauni Mtb on Tour partiti da Biccari, tra sentieri sterrati e asfalto. Il giro EASY, adatto anche alle famiglie, ha consentito ai partecipanti di scoprire le bellezze di Lucera, percorrendo la Via Francigena.

Il percorso HARD ha portato, invece, i più esperti, dopo aver attraversato il centro storico di Biccari, lungo il Sentiero Frassati, fino alla vetta più alta della Puglia, a 1100 metri, al rifugio sul Monte Cornacchia, passando per il Lago Pescara, con una foto di rito sulla panchina gigante, per godere della spettacolare vista sul Tavoliere.

Dopo una giornata di adrenalina ed emozioni forti, i partecipanti sono rientrati all’agriturismo Masseria Lauri di Biccari per un gran finale a base di prodotti tipici, in un’atmosfera spensierata.

L’evento cicloturistico è stato patrocinato dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Biccari e dal Comune di Lucera, partnership che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.