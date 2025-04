[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mostra fotografica “Triduum sacrum” – I riti della Settimana Santa in Puglia

Il 12 aprile, inaugura, presso il Museo Etnografico di Monte Sant’Angelo (FG), la mostra fotografica “Triduum sacrum”, Ottanta immagini stampate in Fine Art riempiranno il meraviglioso Museo del centro Garganico.



Un lavoro fotografico a quattro mani che dura da più di dieci anni, portato avanti da Amoruso Pasquale, Armillotta Francesco, Di Candia Lorenzo e Falcone Francesco, quattro Fotografi Pugliesi insigniti a vario titolo di Onorificenze Nazionali e Internazionali.



La mostra è un’ode visiva alle tradizioni religiose della Puglia, un territorio dal grande fervore spirituale. Attraverso l’obiettivo i fotografi hanno catturato momenti significativi delle celebrazioni Pasquali che caratterizzano le comunità locali, dai Papamusci di Franca Villa Fontana ai Perduni di Taranto alla processione dei misteri di Gallipoli, di Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano per finire, e non per ultimo, alle Desolate di Canosa i crociferi di Noicattaro e i Naka.



Questa esposizione offre una narrazione visiva unica, capace di trasmettere l’intensità emotiva e la bellezza di queste tradizioni secolari.



La mostra fotografica “Triduum Sacrum” non è solo una raccolta di immagini, ma un viaggio emozionale tra storie e volti che animano le tradizioni pugliesi durante la Pasqua.



Attraverso l’arte della fotografia, si rende omaggio a un patrimonio culturale vivo e contemporaneo, invitando il visitatore a immergersi nei quadri esposti per riflettere sull’importanza della fede e delle tradizioni nella costruzione dell’identità comunitaria.



Ogni scatto racconta una storia, offrendo uno sguardo intimo su come la sacralità Pasquale continua a plasmare la vita quotidiana di tutti noi.



L’inaugurazione è prevista per il 12 Aprile 2025 e sarà preceduta alle 17,30 da una presentazione presso l’auditorium del Museo Tancredi.



La mostra gode del patrocinio Morale della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste- San Giovanni Rotondo, del Comune di Monte Sant’Angelo, Sito UNESCO e città Longobarda, Del Comune di Manfredonia, della Pro Loco di Manfredonia della Pro Loco di Monte Sant’Angelo, del META (Museo Etnografico Tancredi), della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 12 al 26 Aprile dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00.