Mostra del Presepio a Manfredonia, gli orari di apertura

La XXIX edizione della Mostra del Presepio è ufficialmente aperta presso il Convento di Santa Maria delle Grazie. Un percorso espositivo che unisce arte, devozione e creatività, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare presepi realizzati con tecniche e stili diversi, capaci di raccontare la ricchezza di una tradizione senza tempo.

📌 Info e dettagli negli orari indicati in locandina.