Mostra d’arte Profumo di Zagare, Energia Creativa, 14/15 febbraio 2026 a Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO – Nel periodo di San Valentino, protettore dell’amore e degli agrumi — un tempo invocato per proteggere i raccolti dal gelo — a Vico del Gargano nasce un evento che celebra la creatività come forma di cura, incontro e condivisione. L’Associazione Nuovavicoinarte con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano organizza la mostra “Profumo di zagare – Energia Creativa”. Un progetto aperto a tutti, dedicato all’espressione artistica in ogni sua forma. Pittura, scultura, décor, découpage, modellismo e artigianato creativo trovano spazio in un contesto inclusivo e partecipato, dove il gesto creativo diventa energia viva e condivisa.

L’evento si svolge all’aperto, in via Mattiucci, trasformando gli spazi del centro cittadino in luoghi di dialogo, bellezza e partecipazione culturale, valorizzando il legame tra arte, tradizione e identità territoriale.

Un’occasione di incontro tra artisti, appassionati, famiglie e visitatori, immersi nell’atmosfera unica di una terra che profuma di zagare, storia e sensibilità artistica.