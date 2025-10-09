[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Moscone: «Il Giubileo ci porta alle periferie, le porte più amate da Gesù»

La nostra Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo si prepara a vivere un momento di grazia e

comunione: sabato 18 ottobre 2025, a Borgo Mezzanone e Borgo Incoronata, celebreremo insieme il Giubileo

Diocesano, tappa significativa dell’Anno Santo voluto da Papa Francesco.



Ho desiderato che questo evento si svolgesse proprio in questi luoghi simbolici, perché le periferie – geografiche ed

esistenziali – sono le porte sante più amate da Gesù. Cammineremo accanto a tanti fratelli e sorelle che vivono

l’esperienza, spesso faticosa, della convivenza culturale e spirituale, per condividere con loro racconti, speranze e

testimonianze di fede.



Il Giubileo Diocesano vuole essere un pellegrinaggio di popolo, un segno di cura e fraternità che renda visibile la

Chiesa come casa di tutti. Auspico la partecipazione di tutti i sacerdoti, insieme alle loro comunità, dei consacrati e

delle consacrate, perché il Giubileo è un tempo di unità, di conversione e di testimonianza: nessuno resti spettatore.



Non si abbia timore a sospendere le celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie, nelle chiese rettorie e nelle cappelle

delle comunità religiose previste nella mattinata di sabato 18 ottobre, per favorire la piena partecipazione al

pellegrinaggio e alla celebrazione comune. L’invito è aperto a tutti i fedeli e a chiunque desideri unirsi in preghiera e

comunione, per condividere questo segno di speranza che nasce dalle periferie e parla al cuore della diocesi.



Il programma prevede il raduno a Borgo Mezzanone alle ore 9.00, con testimonianze e interventi, quindi il

pellegrinaggio verso il Santuario dell’Incoronata, dove alle ore 12.00 sarà celebrata la Santa Messa. Le offerte

raccolte durante la celebrazione saranno destinate al potenziamento degli ambienti della Caritas parrocchiale di

Borgo Mezzanone, come gesto concreto di carità e vicinanza.



Camminiamo insieme, perché solo insieme possiamo attraversare le nostre “porte sante” quotidiane e rendere

visibile il volto di una Chiesa che ama, accoglie e serve.

Manfredonia, 9 ottobre 2025