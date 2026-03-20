Attualità EsteroSpettacolo Italia
Morto l’iconico attore Chuck Norris
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Morto l’iconico attore Chuck Norris
Si è spento oggi, 20 marzo 2026, all’età di 86 anni, l’iconico attore e maestro di arti marziali Chuck Norris.
Dagli schermi di “Walker, Texas Ranger” ai meme che hanno fatto ridere il mondo, Norris resterà per sempre un simbolo di forza e leggenda.
Nato come Carlos Ray Norris nel 1940 in Oklahoma, ha lasciato un segno indelebile nel cinema d’azione e nella cultura pop.