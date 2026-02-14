Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: aveva 86 

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È scomparso Claudio Sterpin, figura nota per il suo legame con Liliana Resinovich, la 63enne sparita a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nell’area boschiva dell’ex Opp. Sterpin aveva 86 anni ed è morto nella sua città.

La notizia del decesso è stata diffusa la sera del 13 febbraio nel corso della trasmissione televisiva Quarto Grado, per poi circolare rapidamente il giorno seguente tra amici, conoscenti e sui social network. Ex maratoneta, era conosciuto anche nell’ambiente sportivo locale.

Sterpin fu l’ultima persona a sentire Liliana al telefono la mattina della sua scomparsa. Nel tempo ha sempre sostenuto la propria versione dei fatti, ribadendo la natura del rapporto che li univa e manifestando dubbi sull’ipotesi del suicidio. La sua figura è rimasta centrale in una vicenda che continua a suscitare interrogativi e che ha profondamente colpito la comunità triestina.