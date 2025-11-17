Morte insieme le gemelle Kessler, la polizia indaga sulla vicenda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, icone dello spettacolo e artiste di fama internazionale, sono morte all’età di 89 anni. La notizia è stata diffusa dal quotidiano tedesco Bild e confermata dall’agenzia di stampa Dpa.

Secondo quanto riportato, le due cantanti e attrici sono decedute insieme nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera.

Le cause della morte non sono ancora chiare. La Bild riferisce che la polizia criminale di Monaco ha avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda. Anche il settimanale Spiegel conferma un’operazione di polizia in corso a Grünwald, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.