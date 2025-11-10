[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Morte carabiniere Marrone, Crosetto: “Vicinanza ai familiari”

“La notizia della scomparsa del #Carabiniere Sebastiano Marrone mi addolora profondamente. Un servitore dello #Stato che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale in provincia di Foggia, nello svolgimento del proprio servizio. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta la #Difesa esprimo vicinanza ai familiari, al Comandante Generale Salvatore Luongo e a tutti i colleghi dell’#Arma”. Così il Ministro Guido Crosetto