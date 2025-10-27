[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Morte Alessandra a Manfredonia, il ricordo del sindaco di Foiano di Val Fortore, paese di origine della ragazza

FOIANO DI VAL FORTORE – “Aveva ideato, insieme al suo compagno e i suoi amici, un festival musicale ecologico ed alternativo per valorizzare ambienti e luoghi del nostro paese, – scrive il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero -. Aveva pensato che suonare all’alba potesse rappresentare un gesto per propiziare speranze come fa il sole quando sorge. Impossibile pensare ad un Feofest senza Alessandra… una notizia che ha colpito l’intera comunità foianese, che è rimasta incredula per ciò che è accaduto a Manfredonia. Purtroppo questa volta non esistono parole che possano porre rimedio, oggi il sole sul nostro paese è tramontato in un mare di grande tristezza.”

Le cause che avrebbero spinto la donna a compiere il gesto estremo sono ancora ignote. Sul caso indaga la Polizia, la quale ascolterà le persone a lei più vicine.