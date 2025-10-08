[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Montecitorio, Gatta riceve delegazioni organizzazioni agricole estere



ROMA – Delegato dal Presidente della Commissione Agricoltura della camera dei deputati, il parlamentare azzurro Giandiego Gatta ha ricevuto una delegazione di 33 consiglieri di ambasciate e delegati presso le organizzazioni agricole e alimentari dell’ONU, guidata dal presidente del Gruppo “Oscar” dell’ambasciata di Ungheria, Loretta Kòsa.

“Un incontro – scrive Gatta – che mi ha consentito di tracciare un consuntivo del lavoro fin qui svolto dalla Commissione di cui faccio parte e dalla Camera dei Deputati, e di evidenziare i punti di forza dell’agricoltura nazionale, il cui valore aggiunto ammonta a circa 41 miliardi di euro, con il settore agroalimentare che incide per circa il 15% del PIL.

Una occasione imperdibile per parlare dei nostri tesori – prosegue il parlamentare – il settore cerealicolo, il vitivinicolo, l’oleario, il comparto del pomodoro e della frutta, e di tutto il resto, con l’orgoglio di rappresentare i frutti eccellenti del lavoro dei nostri bravissimi agricoltori, che sanno coniugare più di altri la tradizione e l’innovazione tecnologica, i vari saperi e sapori della nostra biodiversità regionale, il valore aggiunto della nostra meravigliosa Italia”.