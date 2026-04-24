Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace diocesano
MONTE SANT’ANGELO SI PREPARA AD ACCOGLIERE IL 50° RALLY DELLA PACE DIOCESANO
Domani, sabato 25 aprile 2026, la nostra Città ospiterà il 50° Rally della Pace diocesano, dal titolo “Verso l’alto… e oltre”: una giornata di incontro, cammino, preghiera, festa e condivisione.
Il programma prendera il via alle ore 9.00 con l’accoglienza in zona Castello, per poi proseguire con la Marcia della Pace (ore 10.30), la Celebrazione Eucaristica in Piazza Duca D’Aosta (ore 11.30), il pranzo al sacco in Villa comunale (ore 13.30), dalle 14.30 giochi, attività, musica e animazione in Piazza Beneficenza.
“Accogliamo con gioia questo importante appuntamento diocesano, che porta nella nostra città un messaggio forte di pace, speranza e comunità” – dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.
“È una giornata di Festa per la comunità dedicata soprattutto ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, alla bellezza dello stare insieme e alla costruzione di relazioni positive” – aggiunge l’assessora al welfare Lea Basta.
Monte Sant’Angelo è pronta ad accogliere tutti i partecipanti