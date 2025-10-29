Monte Sant’Angelo, Scirpoli e Potenza sotto accusa: “Dovrebbero avere il coraggio di dimettersi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“I CONSIGLIERI COMUNALI SCIRPOLI E POTENZA HANNO TRADITO LA FIDUCIA DEI CITTADINI. DOVREBBERO AVERE IL CORAGGIO DI DIMETTERSI”.

La scelta dei consiglieri comunali di Monte Sant’Angelo di Forza Italia Scirpoli e Potenza di sostenere apertamente la candidatura del vice presidente uscente alla Regione, Raffaele Piemontese, impone una serie di riflessioni che evidenziano una palese incoerenza politica ed una violazione del mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Sulla vicenda è intervenuto il segretario cittadino di Monte Sant’Angelo Alessio Basta.

“I consiglieri comunali Potenza e Scirpoli non hanno bisogno di essere espulsi dal partito perchè hanno reso pubblica la volontà di voltare le spalle a Forza Italia, tradendo la fiducia degli elettori, passando da forza di opposizione al Comune a quella del PD, quindi di maggioranza, di cui è espressione politica il candidato alla Regione Raffaele Piemontese. I cittadini che li hanno votati lo hanno fatto perchè volevano dare forza ad un’alternativa al PD. Questo cambio di casacca falsa la rappresentanza dell’opposizione al Comune, espressione di democrazia e partecipazione, annullando il dibattito politico e minando la credibilità dell’istituzione cittadina, facendo venire meno la volontà degli elettori. Ecco perchè riteniamo che la parola torni al cittadino con la possibilità di decidere la legittima composizione del consiglio comunale. Forza Italia continuerà a essere una forza coerente, chiara e responsabile, guidata da valori come trasparenza, lealtà e rispetto del mandato elettorale. Siamo e resteremo un punto di riferimento per chi crede in una politica seria, autentica. A Scirpoli e Potenza auguro un futuro spumeggiante nel PD, partito evidentemente abituato a fondare la sua azione politica sulle promesse elettorali”, conclude Alessio Basta.