Monte Sant’Angelo riconosce “La Pacchianella” come Gruppo Folkloristico ufficiale della Città

Il Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato all’unanimità il conferimento del titolo di “Gruppo Folkloristico Città di Monte Sant’Angelo” all’Associazione “Amici del Folklore – La Pacchianella”, istituzionalizzando così uno dei gruppi folkloristici più longevi e rappresentativi del patrimonio culturale immateriale della città.

Un riconoscimento importante per una realtà attiva dal 1923, che da oltre cento anni rappresenta la memoria, le tradizioni e l’identità della nostra comunità attraverso la danza, la musica e i costumi popolari.

Nell’ambito dello stesso provvedimento, è stata approvata e sottoscritta una convenzione pluriennale che impegna l’Associazione nella promozione della danza popolare e folkloristica attraverso l’attivazione di una Scuola di formazione, con l’obiettivo di valorizzare e trasmettere le tradizioni locali alle nuove generazioni.

“La Pacchianella è una delle anime più autentiche della nostra comunità, capace da oltre un secolo di custodire e raccontare la nostra identità attraverso la musica, la danza e i costumi. Con questo atto riconosciamo formalmente il ruolo centrale dell’Associazione nella valorizzazione del nostro patrimonio immateriale e le affidiamo un compito nobile: continuare a far vivere, soprattutto tra i giovani, l’orgoglio delle nostre radici” – ha dichiarato Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo.

Per Michele Ciuffreda, presidente del Consiglio comunale, si tratta di “un provvedimento che nasce dalla condivisione e dal profondo rispetto per la storia di una realtà che da più di 100 anni rappresenta Monte Sant’Angelo nel mondo. Un passaggio storico per la nostra città, in linea con il percorso intrapreso durante l’anno da Capitale della Cultura della Puglia”.

“Il riconoscimento de “La Pacchianella” come Gruppo Folkloristico ufficiale della Città è un atto di tutela e di promozione del nostro patrimonio culturale immateriale” – il commento di Rosa Palomba, vicesindaca e assessora alla cultura, che ha aggiunto – “Qualche anno fa abbiamo riconosciuto anche la Banda cittadina, e oggi con questo nuovo passo continuiamo a valorizzare le espressioni più autentiche della nostra identità collettiva. È lo spirito che ha animato il progetto Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024: custodire il passato, rafforzare il presente e immaginare il futuro a partire dalle nostre radici”.

La convenzione avrà validità fino al 2030 e prevede anche il sostegno economico alle attività, l’uso gratuito di un locale comunale, e la partecipazione gratuita del gruppo ad alcune delle principali manifestazioni cittadine.

Consegnata dal Sindaco anche un targa ricordo. “Al gruppo folkloristico La Pacchianella di Monte Sant’Angelo, che con dedizione, passione e autentico amore per le proprie radici, rappresenta da anni un prezioso ambasciatore della cultura popolare nel mondo. Attraverso la danza, la musica e i costumi tradizionali, il gruppo mantiene vivo il patrimonio storico e identitario del Gargano, valorizzando le antiche tradizioni e tramandandole alle nuove generazioni”.