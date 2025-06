[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO PRESENTA IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ESPERIENZIALI 2025: UN VIAGGIO TRA STORIA, NATURA E SPIRITUALITÀ

Fino a settembre, un ricco calendario di appuntamenti gratuiti per scoprire “La Città dei due Siti UNESCO”.

Il Comune di Monte Sant’Angelo presenta il programma delle attività esperienziali 2025, una rassegna di iniziative gratuite e immersive che da maggio a settembre accompagnerà cittadini e visitatori in un viaggio autentico tra storia, natura e spiritualità.

Sotto il titolo della campagna di promozione turistica “Monte Sant’Angelo. La Città dei due Siti UNESCO: a un weekend da te”, si snodano passeggiate culturali (anche in notturna), itinerari di trekking, biking nella Foresta Umbra e cammini lungo le antiche vie dei pellegrini, tra cui la Via Francigena del Sud e il Cammino Micaelico.

“Monte Sant’Angelo non è solo una destinazione turistica, ma un luogo dell’anima – dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – Con questo programma di esperienze vogliamo far vivere la nostra città nella sua interezza: tra le pietre millenarie del centro storico, nei silenzi della Foresta Umbra, sui passi dei pellegrini. Un invito a lasciarsi attraversare dalla bellezza”.

“Le attività esperienziali sono un modo concreto e sostenibile per raccontare Monte Sant’Angelo ai viaggiatori contemporanei – aggiunge l’assessore al turismo, Rosa Palomba – Chi partecipa a questi percorsi torna a casa non solo con immagini indimenticabili, ma con emozioni profonde e legami autentici con il nostro territorio”.

Tra le iniziative più attese: le passeggiate culturali in notturna, tra vicoli e panorami suggestivi; i cammini spirituali e storici, lungo i percorsi della transumanza e del pellegrinaggio; i percorsi in ebike e trekking, alla scoperta della Foresta Umbra e delle Grotte di San Michele Arcangelo; momenti speciali come l’accoglienza dei camminatori e l’itinerario dedicato alle “monache insurrezionaliste” dell’Abbazia di Pulsano.

Tutte le attività sono gratuite e con prenotazione obbligatoria, organizzate in collaborazione con partner esperti come Gargano Natour, Monte Sant’Angelo Francigena, Mooveng e Pro Loco Monte Sant’Angelo.

Monte Sant’Angelo, patrimonio di bellezza e spiritualità: ti aspettiamo per viverlo, passo dopo passo.

Il calendario completo, tutte le informazioni e come prenotare: https://lacittadeiduesitiunesco.it/cultura/monte-santangelo-presenta-il-programma-delle-attivita-esperienziali-2025-un-viaggio-tra-storia-natura-e-spiritualita/