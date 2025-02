Monte Sant’Angelo presenta il calendario degli eventi 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“MONTE SANT’ANGELO, PATRIMONIO DI BELLEZZA E SPIRITUALITÀ”: PRESENTATI ALLA BIT DI MILANO LO SPOT, IL CALENDARIO EVENTI E LO SHOW COOKING DELLE OSTIE PIENE HA CONQUISTATO TUTTI



Milano, 12 febbraio 2025 – Monte Sant’Angelo si conferma protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, presentando un ricco calendario di eventi per il 2025. Forte del titolo di Capitale della Cultura Pugliese nel 2024, la città punta a rafforzare il suo ruolo di destinazione d’eccellenza grazie a un patrimonio culturale e spirituale che attira visitatori da tutto il mondo. Presentati i nuovi strumenti di comunicazione e promozione (calendario eventi annuale del 2025 e lo spot “Monte Sant’Angelo patrimonio di bellezza e spiritualità”), l’ottava edizione del Festival Mònde (a maggio a Foggia e a luglio a Monte) e lo show cooking delle ostie piene – il “dolce sacro” – nell’area food dello stand Puglia con Confcommercio ha conquistato tutti.

Il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha ribadito l’importanza della presenza alla BIT: “Siamo qui per presentare il calendario degli eventi 2025, partendo dall’eredità culturale che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Abbiamo lanciato lo spot promozionale per il Giubileo, un’occasione straordinaria per far conoscere ancora di più il nostro territorio e valorizzarne le eccellenze.”

Il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha sottolineato l’importanza strategica della città: “Monte Sant’Angelo continua a essere un punto di riferimento per il turismo pugliese. Dopo il prestigioso riconoscimento del 2024, nel 2025, anno del Giubileo, la città rafforza il suo ruolo con una serie di iniziative che celebrano la sua storia e il suo valore spirituale.” Ha inoltre ricordato l’incessante afflusso di pellegrini che da oltre 15 secoli giungono a rendere omaggio a San Michele Arcangelo, evidenziando il sostegno della Regione Puglia alle attività di accoglienza e promozione.

L’Assessore alla Cultura, Rosa Palomba, ha illustrato il programma culturale: “Il nostro calendario è ricco di eventi che raccontano la straordinaria identità del territorio. Dalle passeggiate autunnali al trekking, dal ciclismo alla scoperta delle orchidee, fino ai grandi appuntamenti culturali come il Festival Michael, il Raduno dei Suonatori di Tarantella e FestambienteSud.” Ha inoltre evidenziato il valore economico e sociale di questi eventi, sottolineando come Monte Sant’Angelo, città dei due siti UNESCO, continui a essere simbolo di bellezza e spiritualità.

Infine, l’Assessore allo Sport, Giovanni Vergura, ha presentato le manifestazioni sportive che arricchiranno l’offerta turistica: “Eventi come il Rally Costa del Gargano, la Corrimonte, lo Slalom e la Medio Fondo Marathon consolidano il ruolo di Monte Sant’Angelo come palcoscenico di competizioni sportive di alto livello. Lo sport, infatti, rappresenta un potente strumento di promozione turistica, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutta Italia.”

Monte Sant’Angelo si prepara dunque a un 2025 all’insegna della cultura, dello sport e della spiritualità, con un’offerta turistica che celebra il suo straordinario patrimonio e la sua vocazione all’accoglienza.

LO SPOT “MONTE SANT’ANGELO, PATRIMONIO DI BELLEZZA E SPIRITUALITÀ” – Qui, dove il cielo tocca la terra, da oltre quindici secoli risuona un’eco di fede e speranza. Monte Sant’Angelo è il cuore pulsante della devozione e del culto micaelico: nel Gargano, in Puglia, in Italia, in Europa… un luogo sospeso tra cultura e spiritualità, dove ogni pietra racconta una storia, ogni vicolo sussurra una leggenda. Nel Santuario di San Michele Arcangelo – e da li nei musei Tecum, nell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, nel Battistero di San Giovanni in Tumba e nella Chiesa di Santa Maria Maggiore con i suoi affreschi, negli eventi emozionali della tradizione – i passi dei pellegrini da più di 1500 anni si intrecciano con la voce del tempo, in un viaggio di speranza e di rinascita. Qui, nell’anno del Giubileo, il cammino si fa preghiera, l’orizzonte promessa, la meta diventa un nuovo inizio. Tutti pellegrini di speranza. Monte Sant’Angelo ti accoglie: con la sua bellezza sacra, il suo silenzio che parla all’anima, il suo spirito che abbraccia il mondo. Vieni a vivere l’emozione di un luogo eterno. Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO: Patrimonio di bellezza e spiritualità.

IL CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI 2025 – Si parte il 18 marzo con le Fanoje di San Giuseppe;

Settimana dell’Educazione: 17-22 marzo; Settimana Santa: 13-21 aprile; Festival Michael: 7-10 maggio; Rally Costa del Gargano: 14-15 giugno; Monte Sant’Angelo Longobarda: 25-28 giugno; Monte Sant’Angelo Summer Festival: luglio-agosto; Buon Compleanno Faggete UNESCO: 5-7 luglio; Mònde, Festa del Cinema sui Cammini: 18-20 luglio; Bollicine di Puglia: 26 luglio; FestambienteSud: 26-27 luglio; Raduno dei Suonatori di Tarantella: 1-2 agosto; CorriMonte: 2 agosto; Green Note Gargano jazz and food: 1-8-22-29 agosto; Slalom di Rally Città di Monte Sant’Angelo: 13-14 settembre; Corteo Storico delle Apparizioni di San Michele: 21 settembre; Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo: 27-30 settembre; Marathon e Mediofondo del Gargano: 5 ottobre; Monte Sant’Angelo Christmas festival: 8 dicembre – 6 gennaio 2026.

In programma anche le attività esperienziali del progetto “La Città dei due Siti UNESCO: a un weekend da te” con le passeggiate in notturna, passeggiate culturali, biking, trekking, cammini, alla scoperta delle orchidee (con Gargano natour, Monte Sant’Angelo Francigena, Mooveng, la Pro Loco ed Ecogargano).

Ancora protagonista la grande arte contemporanea. Nel Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”) è possibile visitare “IL TERZO PARADISO: INTRECCI D’ORO” l’opera di Michelangelo Pistoletto realizzata per Monte Sant’Angelo Capitale cultura Puglia 2024 (da novembre a marzo su prenotazione: +39 349 8508133 Da aprile a ottobre _ tutti i giorni dalle ore 10-13/15-19).

CALENDARIO EVENTI 2025 https://bit.ly/calendarioeventi2025MSA