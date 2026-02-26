Monte Sant’Angelo presenta il calendario annuale degli eventi 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BTM Bari, Monte Sant’Angelo presenta la nuova campagna “La Porta del Cielo, un’emozione da attraversare” e il calendario annuale degli eventi 2026

Alla BTM (Business Tourism Management) in corso a Bari, il Comune di Monte Sant’Angelo – nell’Area Gargano insieme ad altri Comuni, al Parco e alla Regione – ha presentato oggi la nuova campagna di comunicazione e promozione turistica della città e il calendario annuale degli eventi 2026, un racconto unitario che intreccia identità, patrimonio e grandi appuntamenti, nella “Città dei due Siti UNESCO”.

Al centro della proposta 2026 c’è il concept “La Porta del Cielo: un’emozione da attraversare”, ispirato alle Porte di Bronzo del Santuario di San Michele Arcangelo fuse a Costantinopoli nel 1076: un filo conduttore che trasforma la visita in esperienza, tra spiritualità, cultura, natura e comunità.

Nel 2026 Monte Sant’Angelo invita a vivere un anniversario che parla di fede, storia e meraviglia: 950 anni dalla costruzione delle Porte di Bronzo che custodiscono l’ingresso della Grotta di San Michele Arcangelo.

Non è solo una ricorrenza, ma un simbolo potente: una soglia che da secoli accoglie pellegrini, viaggiatori e comunità, con un’iscrizione all’ingresso del Santuario che è promessa e destino: “Questa è la casa di Dio e la porta del cielo”.

Qui l’esperienza inizia prima ancora di entrare. È nel passo che rallenta, nella pietra che racconta, nella luce che cambia. È nel silenzio della Grotta, nella spiritualità che attraversa il tempo, nell’abbraccio di un borgo antico che custodisce storie, riti, voci e accoglienza.

Monte Sant’Angelo non si visita soltanto: si attraversa. E ogni passo – dal cuore del borgo al respiro della natura – diventa esperienza, incontro, promessa di ritorno.

Un luogo da vivere con tutti i sensi: tra vicoli e belvederi, sapori autentici, natura e paesaggi del Gargano, incontri che restano.

“La Porta del Cielo” è il filo conduttore di un anno di eventi, percorsi e narrazioni: un invito a varcare una soglia speciale e a lasciarsi attraversare dalla bellezza, dalla memoria e dalla forza di un luogo unico.

Perché a Monte Sant’Angelo non si arriva soltanto: si entra in un’esperienza.

E si riparte con qualcosa in più.

Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO: la porta del cielo, un’emozione da attraversare.

Il visual della campagna di comunicazione e promozione si ispira alle 24 formelle delle Porte per raccontare però i beni e le attività culturali.

“Monte Sant’Angelo porta alla BTM una visione chiara: promuovere il territorio non come somma di eventi, ma come esperienza completa, riconoscibile e coerente. La nostra città, con i suoi due riconoscimenti UNESCO, ha tutte le caratteristiche per parlare a un pubblico che cerca autenticità, bellezza e senso. Il calendario 2026 è un invito a tornare, a restare più giorni, a vivere il Gargano con lentezza e profondità” – dichiara il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

“Con ‘La Porta del Cielo’ raccontiamo un anno che attraversa fede e tradizioni, grandi eventi e attività esperienziali. Presentiamo un calendario strutturato, capace di sostenere l’accoglienza e la promozione in ogni stagione, mettendo in rete operatori e comunità. Monte Sant’Angelo non si visita soltanto: si attraversa. E ogni passo diventa emozione”, sottolinea la Vicesindaca e Assessora alla Cultura e al Turismo, Rosa Palomba.

Tra gli appuntamenti principali del Calendario 2026:

* Settimana dell’Educazione (16–21 marzo)

* Fanoje di San Giuseppe (18 marzo)

* Riti della Settimana Santa (29 marzo–6 aprile)

* Michael – Festival internazionale del patrimonio(7–9 maggio)

* Monte Sant’Angelo Longobarda (25–27 giugno)

* Buon compleanno Faggete UNESCO (7–12 luglio)

* Monte Sant’Angelo Summer Festival (luglio–agosto)

* FestAmbienteSud (24–26 luglio)

* Bollicine di Puglia (25 luglio)

* Raduno dei Suonatori di Tarantella (31 luglio–1 agosto)

* Corrimonte (1 agosto)

* Raduno Folkloristico Internazionale (6–8 agosto)

* Slalom Città di Monte Sant’Angelo (29–30 agosto)

* Festa Patronale di San Michele Arcangelo (26–30 settembre)

* Corteo storico delle Apparizioni (20 settembre)

* MÒNDE – Festa del cinema sui cammini (2–4 ottobre)

* Monte Sant’Angelo Christmas Festival (8 dicembre–6 gennaio 2027)

La campagna rimanda inoltre a beni culturali e attività esperienziali (cammini, trekking, biking, visite e percorsi) promosse con il supporto della rete delle imprese locali.

Scarica il calendario eventi https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazona…