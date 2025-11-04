Monte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo, premiati tre atleti del Gruppo Podistico Montanari Doc

Redazione4 Novembre 2025
TRIONFO MONTANARO! I NOSTRI ATLETI CAMPIONI RICEVONO IL MERITATO RICONOSCIMENTO! 🏆🇮🇹

Oggi è una giornata di grande orgoglio per il nostro gruppo! Presso il Comune di Monte Sant’Angelo si è tenuta la cerimonia di premiazione per tre dei nostri atleti che hanno portato i colori del Gruppo Podistico Montanari DOC e la nostra città sul tetto d’Italia!

Alla presenza del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, dell’Assessore allo Sport Giovanni Vergura e dell’Assessora al Welfare Lea Basta, insieme a una nostra rappresentanza, abbiamo celebrato:

🥇 Anita Martinelli: Campionessa Italiana Interforze

🥇 Pasquale Totaro: Campione Italiano di Categoria (Aeronautica Militare)

🥇 Pietro Salcuni: Campione Italiano di Categoria sui 50 km

A loro è stata consegnata una targa per l’eccezionale impegno e i risultati straordinari che dimostrano quanto la passione, la fatica e la determinazione ripaghino sempre.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la vicinanza e il riconoscimento tributato ai nostri atleti. Complimenti a voi! 👏

📸Foto di Pasquale Potenza

