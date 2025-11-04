Monte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo, nuovi problemi con condotte idriche: disagi a Macchia

Redazione4 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica in agro di Monte Sant’Angelo (FG)

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.

Bari, 4 novembre 2025 – A causa di una rottura della condotta di adduzione al Serbatoio Coppa Pilla, in agro di Monte Sant’Angelo, alcune utenze insistenti nella piana di Macchia, nelle frazioni di Madonna delle Grazie e Madonna della Libera, nonché in agro di Mattinata, potrebbero risentire di fenomeni di bassa pressione idrica.

I tecnici di Acquedotto Pugliese s.p.a. stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che avverrà entro la mattinata di domani, 5 novembre 2025.

Per consentire i lavori è necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano le utenze. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

Redazione4 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©