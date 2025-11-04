Monte Sant’Angelo, nuovi problemi con condotte idriche: disagi a Macchia
Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica in agro di Monte Sant’Angelo (FG)
Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.
Bari, 4 novembre 2025 – A causa di una rottura della condotta di adduzione al Serbatoio Coppa Pilla, in agro di Monte Sant’Angelo, alcune utenze insistenti nella piana di Macchia, nelle frazioni di Madonna delle Grazie e Madonna della Libera, nonché in agro di Mattinata, potrebbero risentire di fenomeni di bassa pressione idrica.
I tecnici di Acquedotto Pugliese s.p.a. stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione e lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che avverrà entro la mattinata di domani, 5 novembre 2025.
Per consentire i lavori è necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano le utenze. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Per informazioni:
- numero verde 800.735.735
- www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
- X, account @AcquedottoP