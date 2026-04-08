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MONTE SANT’ANGELO, MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE CONTRO LA XYLELLA, GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE DAL 10 APRILE AL 15 MAGGIO

In base al regolamento della Regione Puglia per il contrasto alla Xylella fastidiosa, anche sul nostro territorio comunale devono essere eseguite le lavorazioni obbligatorie. Per i Comuni sopra i 200 metri sul livello del mare, fascia in cui rientra il territorio di Monte Sant’Angelo, gli interventi devono essere obbligatoriamente effettuati dal 10 aprile al 15 maggio 2026.

“Al momento l’Ufficio Fitosanitario della Regione non segnala casi nel nostro territorio ma di fronte a una minaccia seria come la Xylella, la prevenzione e il rispetto delle regole sono fondamentali per proteggere il nostro patrimonio olivicolo e il territorio” – dichiara l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Monte Sant’Angelo, Generoso Rignanese, che aggiunge – “Per questo invitiamo proprietari e conduttori di oliveti a eseguire con attenzione, dal 10 aprile al 15 maggio 2026, le lavorazioni obbligatorie previste dalla Regione Puglia. La collaborazione di tutti è essenziale per contrastare la diffusione del batterio e difendere una risorsa preziosa per la nostra comunità e per la nostra agricoltura.”

Le attività previste sono l‘aratura, la fresatura, l’erpicatura o la trinciatura delle erbe spontanee nelle aree interessate, secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia.

Si invitano proprietari e conduttori di oliveti alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni previste, fondamentali per la tutela del territorio e la prevenzione della diffusione della Xylella.

Info https://www.montesantangelo.it/…/misure-obbligatorie-di…