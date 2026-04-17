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Monte Sant’Angelo, mercato settimanale posticipato

MERCATO SETTIMANALE POSTICIPATO A DOMENICA 26 APRILE

Il 25 aprile, oltre a coincidere con la Festa della Liberazione, vedrà a Monte Sant’Angelo lo svolgimento del Rally diocesano della Pace, un evento che richiamerà numerosi partecipanti anche dai comuni vicini.

Il concomitante svolgimento del mercato e della manifestazione avrebbe potuto determinare un’eccessiva congestione della viabilità del centro abitato, anche in considerazione del traffico ordinario del fine settimana, della presenza di residenti, operatori mercatali, turisti, pellegrini e visitatori.

Il posticipo del mercato a domenica 26 aprile è stato quindi disposto per garantire un più ordinato svolgimento delle iniziative e migliori condizioni di sicurezza e gestione della circolazione.