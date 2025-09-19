Monte Sant’Angelo, esibizioni della Banda Musicale durante la Festa Patronale
Come ogni anno, le strade della nostra città si riempiranno di emozione e tradizione grazie alle note intramontabili della Banda Musicale “Città di Monte Sant’Angelo”, diretta dal Maestro Matteo Quitadamo.
Una presenza attesa e amata, capace di dare voce al cuore della nostra comunità con la potenza della musica.
Appuntamenti da non perdere:
28 Settembre – Giro tradizionale per la città, con soste musicali nei luoghi simbolo del nostro impegno sociale e della cura verso gli altri:
• Ospedale di Monte Sant’Angelo
• Casa di riposo “Villa Santa Maria di Pulsano”
• ANFFAS
• Comunità “La Perla”
• Casa di riposo per anziani “San Michele Arcangelo”
29 Settembre – Gran Concerto Bandistico (Piazza Duca d’Aosta)
Una serata in cui le note si fonderanno con la fede, rendendo indimenticabile la celebrazione del nostro amato San Michele Arcangelo.
Vi aspettiamo per vivere insieme l’emozione della festa!