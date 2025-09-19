Eventi CapitanataMonte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo, esibizioni della Banda Musicale durante la Festa Patronale

Redazione19 Settembre 2025
Come ogni anno, le strade della nostra città si riempiranno di emozione e tradizione grazie alle note intramontabili della Banda Musicale “Città di Monte Sant’Angelo”, diretta dal Maestro Matteo Quitadamo.

Una presenza attesa e amata, capace di dare voce al cuore della nostra comunità con la potenza della musica.

📅 Appuntamenti da non perdere:

🗓️ 28 Settembre – Giro tradizionale per la città, con soste musicali nei luoghi simbolo del nostro impegno sociale e della cura verso gli altri:

• Ospedale di Monte Sant’Angelo

• Casa di riposo “Villa Santa Maria di Pulsano”

• ANFFAS

• Comunità “La Perla”

• Casa di riposo per anziani “San Michele Arcangelo”

🗓️ 29 Settembre – Gran Concerto Bandistico (Piazza Duca d’Aosta)

Una serata in cui le note si fonderanno con la fede, rendendo indimenticabile la celebrazione del nostro amato San Michele Arcangelo.

🎶 Vi aspettiamo per vivere insieme l’emozione della festa!

