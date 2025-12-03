Monte Sant’Angelo, ecco i “Buoni spesa Natale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AVVISO “BUONI SPESA NATALE 2025”, DOMANDE ENTRO L’11 DICEMBRE

Approvato l’Avviso pubblico per la concessione ai nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità, inclusi i farmaci, denominati Buoni Spesa Natale 2025, spendibili entro il 31/01/2026 presso le attività commerciali e le farmacie ubicate nel Comune di Monte Sant’Angelo che hanno aderito all’iniziativa.

“Con i Buoni Spesa Natale 2025 vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà. È una misura pensata per sostenere gli acquisti di beni alimentari, prodotti essenziali e farmaci in un periodo dell’anno in cui i bisogni possono aumentare. Invito tutte le cittadine e i cittadini aventi diritto a presentare domanda entro l’11 dicembre e a rivolgersi ai nostri uffici per qualsiasi supporto” – il commento dell’Assessora al #WelfareMSA, Lea Basta, che aggiunge – “Oltre ai buoni spesa, il nostro impegno prosegue su più fronti. È pienamente operativo il calendario di welFAREdiCOMUNITÀ365, il festival dell’inclusione tutto l’anno, e sono attivi diversi bandi e servizi, come famiglie numerose e la difesa personale per le donne. Nelle settimane scorse invece abbiamo promosso i buoni prima infanzia 0–36 mesi, il trasporto scolastico e il trasporto pubblico per persone con disabilità, il progetto “anziani oggi: come vivono e come aiutarli”, i buoni mensa per la scuola, oltre al taxi sociale sempre attivo e alle attività di piscina per persone con disabilità e ginnastica dolce per anziani. Sono interventi diversi ma uniti da una stessa visione: costruire un welfare che accompagni la comunità ogni giorno, con strumenti reali e vicini ai bisogni delle persone”.

Le domande per l’acquisto di generi di prima necessità e i relativi allegati – scaricabili online sul sito istituzionale www.montesantangelo.it o disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali – dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 11 dicembre 2025 con consegna all’Ufficio protocollo, con raccomandata A/R ovvero tramite PEC protocollo@montesantangelo.it .

Possono beneficiare dei buoni spesa natalizi nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Monte Sant’Angelo; situazione di difficoltà economica e sociale; essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità non superiore a € 5.250,00.

INFO: tel. 0884/566212-273-226, assistentesociale@montesantangelo.it

Per saperne di più, scaricare l’Avviso e il Modulo di domanda https://www.montesantangelo.it/…/avviso-buoni-spesa…