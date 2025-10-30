Monte Sant’Angelo con l’Associazione Italia Langobardorum protagonista alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum
L’Associazione Italia Langobardorum, ente di gestione del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, parteciperà alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Paestum (Sa) dal 30 ottobre al 2 novembre 2025.
L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione e confronto internazionale per la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. Presso lo stand dedicato, l’Associazione racconterà il viaggio dei Longobardi attraverso le sette città che custodiscono le più significative testimonianze del loro passaggio: Monte Sant’Angelo (Fg), Benevento, Spoleto (Pg), Campello sul Clitunno (Pg), Castelseprio-Torba (Va), Brescia e Cividale del Friuli (Ud).
Venerdì 31 ottobre, alle ore 17:30, il Panel “Destinazione Longobardi: il turismo archeologico” e la presentazione degli atti del convegno “Sulle tracce dei Longobardi”.
Durante il panel saranno presentati i progetti promossi dall’Associazione nell’ambito del programma “Per un atlante dei Longobardi”, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso la Legge 77/2006, dedicata alla tutela e alla valorizzazione dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
I saluti istituzionali saranno affidati a Rosa Palomba (Presidente nazionale dell’Associazione Italia Langobardorum e Vicesindaca/Assessora alla Cultura e al Turismo della Città di Monte Sant’Angelo) e ad Antonella Tartaglia Polcini (Assessora alla Cultura della Città di Benevento).
Seguirà la presentazione degli atti del convegno “Sulle tracce dei Longobardi”, con gli interventi di: Angela Maria Ferroni (Associazione Italia Langobardorum), Immacolata Aulisa (Direttrice del Centro Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Recenti acquisizioni sul Santuario micaelico del Gargano), Alessandro Lagioia e Marcello Mignozzi (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Le testimonianze scritte e quelle pittoriche del Santuario micaelico), Simone Foresta (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento – Studi e ricerche recenti su Benevento longobarda).
Chiuderà gli interventi Pasquale Gatta, membro del Tavolo Tecnico dell’Associazione Italia Langobardorum, che presenterà il progetto “Destinazione Longobardi”, un percorso di rete e promozione per trasformare i luoghi del potere longobardo in una vera e propria destinazione culturale e turistica.
“Essere a Paestum, nel cuore di una delle più importanti manifestazioni dedicate al turismo archeologico, significa riaffermare il valore universale del nostro sito UNESCO e la sua capacità di unire territori, istituzioni e comunità” – dichiara la Presidente nazionale, Rosa Palomba, che aggiunge – Qui presenteremo gli ultimi studi sui nostri sette siti grazie agli atti del convegno ‘Sulle tracce dei Longobardi’ del progetto ‘Per un atlante dei Longobardi’ e il nuovo progetto ‘Destinazione Longobardi’ per proporre un nuovo modo di raccontare e vivere questi luoghi: non solo come testimonianze del passato, ma come spazi di futuro, capaci di generare cultura, conoscenza e sviluppo sostenibile.”
L’Associazione Italia Langobardorum
Fondata nel 2009, l’Associazione Italia Langobardorum è l’ente di gestione ufficiale del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, che riunisce sette comuni italiani – Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio-Torba, Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento e Monte Sant’Angelo – insieme al Ministero della Cultura.
L’Associazione promuove attività di tutela, ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio longobardo, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza di una civiltà che ha avuto un ruolo decisivo nella formazione dell’identità europea medievale. Attraverso progetti, pubblicazioni, mostre, eventi e programmi educativi, l’Associazione lavora per rendere il patrimonio longobardo accessibile, vivo e contemporaneo.
INFO
* Paestum (SA) – Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
* 30 ottobre – 2 novembre 2025
* Panel: 31 ottobre ore 17:30 – “Destinazione Longobardi: il turismo archeologico”