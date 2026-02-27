[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo con Italia Langobardorum a tourismA 2026, a Firenze con il progetto “Destinazione Longobardi”

Dopo la Bit di Milano e la Btm di Bari continua il tour di promozione di Monte Sant’Angelo: fino all’1 marzo con i Longobardi in Italia a Firenze per tourismA (Salone dell’archeologia e del turismo culturale).

L’Associazione Italia Langobardorum, ente gestore del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, torna a tourismA – Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in programma a Firenze (Palazzo dei Congressi) dal 27 febbraio al 1 marzo 2026, con uno stand dedicato alle attività dell’Associazione e ai progetti di ricerca e divulgazione sul patrimonio longobardo.

Sabato 28 febbraio 2026, inoltre, alle ore 16:15, nella Sala Limonaia, si terrà il convegno “Destinazione Longobardi: Sette territori, un unico patrimonio UNESCO: la storia si fa esperienza”.

Interverranno Rosa Palomba (Presidente Associazione Italia Langobardorum e Vicesindaca, assessora cultura e turismo della Città di Monte Sant’Angelo), Silvia Patrignani e Laura Acampora (Ministero della Cultura – Direzione generale Affari europei e internazionali – Servizio II UNESCO), il prof. Gian Pietro Brogiolo (già Università di Padova), Pasquale Gatta (Comitato tecnico-scientifico Italia Langobardorum – Comune di Monte Sant’Angelo) e Maria Stovali (Comitato tecnico-scientifico Italia Langobardorum – Comune di Spoleto). Il panel sarà anche occasione per anticipare ulteriori sviluppi e nuove iniziative dell’Associazione.

“tourismA è per noi un appuntamento strategico: un luogo dove ricerca, tutela e divulgazione si incontrano e diventano racconto condiviso. Con ‘Destinazione Longobardi’ vogliamo far vivere il patrimonio UNESCO come esperienza, mettendo in rete i sette territori e aprendo nuove strade soprattutto per le scuole e per chi desidera conoscere il Medioevo attraverso i luoghi del potere longobardi” – il commento della presidente nazionale, Rosa Palomba.

Allo stand sono disponibili i materiali per poter fruire degli strumenti di promozione prodotti dall’associazione: documentari, podcast e due pubblicazioni (gli ultimi studi e ricerche sui sette siti grazie agli atti del convegno di Spoleto “Sulle tracce dei Longobardi” del novembre 2024 e “L’atlante dei Longobardi”, un volume divulgativo con testi di 20 studiosi su fonti, istituzioni e leggi, insediamenti, economia, religione, educazione, vita quotidiana, clima, alimentazione, costumi, artigianato).

Il progetto si inserisce nel quadro delle attività dell’Associazione – promosse con il sostegno del Ministero della Cultura (L77/2006 – Siti UNESCO) – e prevede inoltre lo sviluppo di nuove iniziative di promozione turistica dei beni del sito seriale UNESCO, con particolare attenzione al turismo scolastico e a una narrazione integrata dei sette territori.