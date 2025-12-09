[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo Christmas Festival: il programma completo

Monte Sant’Angelo accende la magia del Natale con un calendario ricchissimo di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, bambini, giovani, appassionati di cultura, amanti della tradizione e tutti coloro che vivranno la città nei giorni delle festività. SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

“A nome dell’Amministrazione comunale voglio rivolgere un augurio sincero a tutta la nostra comunità. A chi vive ogni giorno Monte Sant’Angelo con impegno e amore, e a tutti i nostri concittadini che, per lavoro o per scelta di vita, sono lontani ma tornano qui per riabbracciare le proprie famiglie. Il Natale ci ricorda che nessuna distanza può spezzare il legame con le nostre radici. Un saluto speciale anche ai tanti turisti che sceglieranno di trascorrere le feste nella Città dei due Siti UNESCO: la vostra presenza rende più viva e accogliente la nostra Monte Sant’Angelo. Che queste feste portino pace nelle case, forza nei progetti e la gioia semplice di ritrovarsi. Buon Natale e buon anno nuovo a tutte e tutti.” – il commento del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

Attività per bambini e famiglie

Il Natale a Monte Sant’Angelo è soprattutto un’esperienza per i più piccoli.

Si parte l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie e la grande Christmas Parade, uno spettacolo itinerante che attraversa il cuore della città. Seguono la Caccia al regalo nel Castello il 13 dicembre, i momenti solidali con La magia del Natale e il teatro per ragazzi con Lo Schiaccianoci e il sogno di Natale il 16 dicembre.

La fiaba continua il 17 dicembre con la Parata di Cenerentola, mentre il 18 dicembre si inaugura il Museo Tancredi digitale con un evento aperto alle famiglie.

Il 20 dicembre torna l’attesissimo Villaggio di Babbo Natale, mentre il 23 e 27 dicembre la Biblioteca ospita “Aspettando il Natale”, laboratori di lettura dedicati ai bambini. La vigilia, il 24 dicembre, la Villa comunale si trasforma con Snow Globe, animazione, set fotografico e trampoliere.

Chiudono la Ludoteca degli elfi il 30 dicembre, il teatro Pinocchio A4 il 3 gennaio, la Parata Disney il 5 gennaio e il coloratissimo Luna Park della Befana il 6 gennaio.

Teatro, performance e spettacoli

La città diventa anche palcoscenico di grandi produzioni e spettacoli immersivi.

Il 13 dicembre parte il videomapping in Piazza de Galganis, seguito dal teatro ragazzi il 16 con Lo Schiaccianoci. Il 19 dicembre va in scena il monologo civile Frammenti dentro, mentre il 20 dicembre è la volta de Il soldato e il violino.

Il 23 dicembre arriva il suggestivo Tableau Vivant – I quadri della Natività, prima dei due appuntamenti con la commedia Siponta, Titina e lu furnere, in scena il 27 e 28 dicembre.

Il 30 dicembre spazio alla musica giovane con il Torre dei Giganti – Rock Festival indoor, mentre il 3 gennaio torna il teatro ragazzi con Pinocchio A4.

Concerti e musica

Il Natale risuona in tutta la città.

Si comincia il 21 dicembre con i tradizionali suoni degli zampognari a Macchia e nelle strutture del territorio. Il 22 dicembre Monte Sant’Angelo ospita il grande Concerto Gospel con Prince Aka e Ruth Whyte, mentre il 23 dicembre è dedicato alla musica da camera con Time2Quartet.

Il 24 dicembre, nella notte della Vigilia, tornano gli zampognari itineranti.

Il periodo post-natalizio prosegue con il Concerto Music Therapy il 26 dicembre, il Galà lirico il 27 dicembre, la Rassegna Benedictus e il concerto Note di luce il 29 dicembre, per poi chiudere il 30 dicembre con il rock del Torre dei Giganti.

Visite guidate, tour e percorsi

Le festività diventano occasione per scoprire la città dei due siti UNESCO.

Il 6 dicembre si entra nel cuore della storia con Una notte nella Grotta, mentre il 7 dicembre e il 14 dicembre tornano i walking tour enogastronomici. Il 13 dicembre è il giorno dell’emozionante Alba di Santa Lucia.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, prende vita La Via dei Presepi, un itinerario diffuso tra santuari, chiese, associazioni e quartieri.

Tradizioni natalizie e momenti di comunità

Il programma onora le tradizioni che definiscono il Natale montanaro.

La Pettolata al Centro Sociale il 12 dicembre apre la stagione dei sapori, seguita dall’Alba di Santa Lucia il 13 dicembre e dalle Pettolate Avis il 16 e 23 dicembre (e il 5 gennaio).

Il 19 dicembre la comunità si ritrova per Aspettando il Natale… insieme, mentre il 20 dicembre si celebra lo scambio degli auguri tra degustazioni e musica.

Un evento speciale ha aperto queste festività: l’accoglienza delle delegazione di Mont Saint-Michel guidata dal Rettore del Santuario e dal Vicesindaco del Comune.

Welfare, solidarietà e iniziative sociali

Il Natale è anche cura, attenzione e vicinanza.

Il 12 e 28 dicembre si svolgono le raccolte sangue AVIS; il 17 dicembre le famiglie vivono insieme la IV edizione di Mamme in campo; il 18 dicembre il progetto L’amore non va in vacanza – Christmas Edition porta musica, clown e calore nelle strutture socio-sanitarie.

Dal 8 dicembre al 6 gennaio prosegue inoltre la Christmas Edition del programma di welfare dedicato ai più fragili.

Scuole, sport e giovani

I giovani sono protagonisti del festival.

Il 17 dicembre torna Mamme in campo; il 19 dicembre gli studenti assistono al monologo Frammenti dentro; il 20 dicembre le scuole presentano Il soldato e il violino.

Il 21 e 22 dicembre gli studenti del Giordani portano in scena “Ch lass la via vecchj p quedda nov…”.

Il 23 e 27 dicembre la Biblioteca ospita i laboratori Nati per leggere, mentre il 28 dicembre torna la Corsa del ringraziamento.

Il Monte Sant’Angelo Christmas Festival 2025 è promosso da Città di Monte Sant’Angelo (Assessorati cultura e turismo, welfare, sport) con il sostegno di Regione Puglia (nell’ambito degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia L.R. 35/2020, art. 17), Area Interna Gargano (progetto Inside Gargano – PAC Puglia 2007-2013 int. 4.2), DIPOFAM (Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri) in collaborazione con le Imprese, le Associazioni, le Parrocchie, gli Istituti scolastici e I Borghi più belli d’Italia – Coordinamento Puglia.

* Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito.