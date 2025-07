[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo chiude la rassegna “Parole di Legalità” con due grandi voci della narrativa e della poesia civile: Gabriella Genisi e Raffaele Niro

Si avvia alla conclusione la rassegna “Parole di Legalità – Letteratura e Impegno Civile”, il ciclo di incontri promosso da Galattica – Rete Giovani Puglia in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo, il Tavolo permanente della legalità, l’Associazione Rhymers’ Club e il Presidio del Libro di Monte Sant’Angelo e San Severo. Un progetto nato per parlare di giustizia, responsabilità e cittadinanza attiva, rivolto in particolare ai giovani, attraverso la forza viva delle parole e delle storie.

Dopo il successo dei primi incontri con Raffaele Niro, Antonio Colasanto e Omar Di Monopoli, la rassegna si prepara a chiudere con due appuntamenti di altissimo profilo che vedranno protagonisti, il 17 e il 18 luglio, due autori capaci di coniugare il racconto del reale con la forza dell’impegno e della visione civile: Gabriella Genisi e nuovamente Raffaele Niro.

Giovedì 17 luglio – Gabriella Genisi: parole noir tra legalità e realtà

Alle ore 18.30 del 17 luglio, il pubblico incontrerà Gabriella Genisi, una delle autrici più amate della narrativa italiana contemporanea, celebre per aver creato il personaggio della commissaria Lolita Lobosco, resa famosa anche dalla fortunata serie televisiva Rai.

Genisi presenterà “Giochi di ruolo”, romanzo ambientato tra Manfredonia e Mattinata, nel cuore del Gargano, e il suo nuovissimo “Una questione di soldi”, il primo edito da Marsilio mentre il secondo da Sonzogno, due opere che affrontano – con lo sguardo penetrante del noir – i temi del potere, della corruzione e delle dinamiche criminali che attraversano anche i territori apparentemente più remoti.

A dialogare con l’autrice sarà Lilli Antonacci, appassionata operatrice culturale, in un confronto che spazierà dalla scrittura alla condizione femminile, dal linguaggio della giustizia al paesaggio come sfondo e protagonista.

La presenza di Gabriella Genisi rappresenta un momento importante per la rassegna, perché avvicina la riflessione sulla legalità a un pubblico più ampio, attraverso la forza della narrazione popolare e l’efficacia del genere noir, che da sempre racconta le zone d’ombra del nostro presente.

Venerdì 18 luglio – Raffaele Niro: l’agenda rossa diventa parola poetica

Il giorno successivo, venerdì 18 luglio alle 18.30, a chiudere la rassegna sarà ancora Raffaele Niro, con una performance poetico-civile dal titolo “L’agenda rossa – parole per Paolo Borsellino”, ispirata al libro che raccoglie le ultime parole pubbliche del magistrato ucciso dalla mafia in via D’Amelio.

A trentatre anni dalla strage, Niro propone una rilettura emotiva, civile e intima, dove le parole del giudice diventano materia viva per riflettere sul senso della memoria e sulla necessità di non smettere di scegliere da che parte stare.

Niro, poeta e performer, già protagonista del primo appuntamento della rassegna con Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone, porta ora in scena un testo originale, in equilibrio tra poesia, racconto e monologo, che tocca corde profonde e invita alla partecipazione attiva e consapevole.

Un momento che si preannuncia di grande intensità emotiva, capace di unire generazioni diverse nel nome di una parola che resiste: giustizia.

Con oltre cento presenze registrate ai primi appuntamenti, “Parole di Legalità” ha saputo parlare alla comunità in modo semplice e diretto, senza rinunciare alla profondità. Ha mescolato generi, stili e linguaggi, unendo magistrati e narratori, poeti e giornalisti, cittadini e studenti, nella costruzione di un immaginario comune fondato sulla legalità come pratica quotidiana.

La rassegna si inserisce all’interno delle attività di Galattica – Rete Giovani Puglia, promossa dalla Regione Puglia, ed è parte del riconoscimento attribuito a Monte Sant’Angelo come “Città che legge”, titolo conferito dal Centro per il Libro e la Lettura per l’impegno continuativo nella promozione della cultura.

L’intero ciclo di incontri si svolge presso il Centro di Aggregazione Giovanile (ex Caserma dei Carabinieri), simbolicamente scelto come luogo di trasformazione, rigenerazione e rinascita civile.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per info e aggiornamenti seguire le pagine Facebook del Comune di Monte Sant’Angelo, di Galattica Puglia e del Rhymers’ Club.

Raffaele Niro

per l’Ass. Cult. rhymers’ Club