Monte Sant’Angelo celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini

20 NOVEMBRE – WORLD CHILDREN’S DAY

Il 20 novembre il mondo ricorda l’adozione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1989), della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con 196 Paesi che hanno scelto di tutelare bambine e bambini, ovunque.

Monte Sant’Angelo aderisce anche alla campagna #GoBlue di UNICEF Italia:

il Battistero di San Giovanni in Tumba sarà illuminato di blu, simbolo universale della difesa e della promozione dei diritti dell’infanzia.

IL PROGRAMMA

Dalle ore 9 – nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado

“Il diritto ad essere bambini” – spettacolo di clownerie a cura di Giulio Carfora

Dalle ore 9 – nelle sezioni della scuola dell’infanzia

Attività di animazione sui Diritti dei bambini

in collaborazione con Teniamoci per Mano Onlus – Distretto Gargano e Centro Sociale San Michele Arcangelo

FESTA DEI NUOVI NATI E CONSEGNA DELLE PIGOTTE

Ore 18 in Biblioteca la FESTA DEI NUOVI NATI e consegna delle Pigotte realizzate dal Centro sociale.

Una giornata per ricordare che i diritti dei bambini non sono un rito annuale, ma un impegno quotidiano della nostra comunità.

Continua così #welfaredicomunità365, il festival dell'inclusione tutto l'anno: scarica il programma