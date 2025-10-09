Monte Sant’Angelo, anticipata l’accensione dei riscaldamenti negli edifici pubblici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🔴 L’ANNUNCIO DEL SINDACO: “ANTICIPATA L’ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI PUBBLICI”

A causa delle temperature rigide registrate in questi giorni, con una media di 16 gradi rilevata negli istituti scolastici, il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha firmato l’ordinanza n. 77 dell’8 ottobre 2025 che anticipa al 9 ottobre l’accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie e in tutti gli edifici pubblici della città.

🗣️ “Abbiamo deciso di intervenire tempestivamente per garantire il benessere dei nostri studenti e del personale scolastico, in un momento in cui le temperature si sono abbassate in modo significativo. La sicurezza e il comfort dei nostri bambini e ragazzi vengono prima di tutto”- ha spiegato il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.