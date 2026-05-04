Monte, conferenza per celebrare i 950 anni delle porte di bronzo

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Festival #Michael2026

🔴 VENERDÌ 8 MAGGIO CONFERENZA PER CELEBRARE “I 950 ANNI DELLE PORTE DI BRONZO”

Le porte bronzee di produzione bizantina conservate in Italia sono poche, ma decisive per leggere i rapporti tra l’area costantinopolitana e l’Occidente latino tra XI e XII secolo. Nel 2026 ricorrono 950 anni dalla realizzazione a Costantinopoli della porta del santuario di San Michele sul Gargano (1076), un caso emblematico per qualità tecnica e per il programma figurativo, nel quale la soglia del luogo sacro è interpretata attraverso la presenza dell’angelo.

Con gli interventi di:

Alberto D’Andrea (Accademia Numismatica Italiana), Antonio Milone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Antonio Musarra (Sapienza Università di Roma), Domenico Luciano Moretti (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Michele Colaianni (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

e con il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, l’Assessora alla cultura Rosa Palomba, Padre Ladislao Suchy (Rettore del Santuario) e il coordinatore del Festival Michael Pasquale Gatta

📅 Venerdì 8 maggio

🕛 ore 20

📍 sala convegni Santuario

Michael, festival del patrimonio: dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due Siti UNESCO.

A breve il programma completo.

www.festivalmichael.it