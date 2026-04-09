Mondo Gino Lisa, si è dimesso il presidente Sergio Venturino

Desidero comunicare che, in data 24 marzo 2026, ho rassegnato le dimissioni dalla presidenza della Community e dell’Associazione Mondo Gino Lisa.



Tengo innanzitutto a sottolineare che lascio l’incarico da presidente in mani sicure: mi succederanno l’Ing. Vincenzo Papa per la Community e l’Ing. Giuseppe Scillitani per l’Associazione, due figure di altissimo profilo.



Non avrei mai compiuto questo passo senza la certezza della loro competenza e dedizione.

Il mio legame con il “Gino Lisa” risale al 1988 e, nel tempo, quella che era una passione personale si è trasformata in un impegno associativo costante, grazie anche all’invito della dott.ssa Marialuisa Ippolito.In questi anni ho avuto il privilegio di collaborare con persone straordinarie e operare con consiglieri validi e appassionati che ringrazierò, a breve, singolarmente.



Esprimo riconoscenza e gratitudine verso Aeroporti di Puglia, in particolare, al Presidente Vasile, al Direttore Catamerò, al Vicedirettore D’Auria e al Dirigente Summa. Abbiamo lavorato fianco a fianco, a volte rivestendo un ruolo di “stimolo” ma sempre riconoscendo in loro la qualità di osservatori attenti. I nostri colloqui sono stati caratterizzati da un comune spirito costruttivo e, personalmente, non ho mai cercato lo scontro fine a sé stesso convinto che solo il dialogo porti a risultati tangibili.



Grazie anche a tutto il personale AdP del Gino Lisa, ai medici, ai sanitari, alla sicurezza e alle forze dell’ordine.



Ringrazio l’Assessore Raffaele Piemontese, la Senatrice Fallucchi, l’on il Presidente della Provincia Nobiletti, la Sindaca di Foggia Episcopo.



Ringrazio i numerosi relatori che hanno preso parte ai nostri convegni. Il Gino Lisa resta parte di me: come pilota privato, come sostenitore e come membro di Mondo Gino Lisa, tuttavia, è giusto passare il timone a chi potrà dare nuova linfa al progetto ma mai lascerò il Gino lisa.



Un abbraccio ai consiglieri Sara Scillitani, Andrea Casto, Marcello Mariella, Daniele Prencipe, Michelangelo Arrissi, Angelo Stilla, Peppe Scillitani, Domenico Schiavo, Vincenzo Papa ma un grazie grande all’Ing. Beppe Petracca, mio consulente tecnico e morale che ci ha lasciati da poco ma che senza di lui molte cose non ci sarebbero mai state.Ringrazio i collaboratori del mio studio.



Un grazie grande e, soprattutto, affettuoso alla mia famiglia: mia moglie Mara e le mie figlie Benedetta e Valentina che hanno avuto la pazienza e la perseveranza di sostenermi in tutti questi anni nonostante il tempo prezioso che ho inevitabilmente sottratto loro.



Buona vita a tutti!



Sergio Venturino