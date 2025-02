[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mònde festeggia il cammino del Giubileo fra Foggia e Monte Sant’Angelo. Annunciata retrospettiva su Fabrizio Gifuni



Mònde, la Festa del cinema sui cammini di Puglia, diventa grande e, in occasione dell’anno Santo del Giubileo, amplia le sue attività, la sua programmazione e i suoi luoghi.

L’ottava edizione della Festa, presentata ieri in una conferenza stampa alla BIT di Milano, quest’anno raddoppierà le sue sedi e andrà in scena a Foggia dal 29 maggio al 1 giugno e a Monte Sant’Angelo, sede storica del festival, dal 18 al 20 luglio. Il filo conduttore di questo festival cinematografico incentrato sui cammini, sul viaggio e sull’esperienza sarà “Pellegrini di speranza”. La cultura e il cinema uniranno due città della provincia di Foggia da sempre attraversate da un notevole flusso di pellegrini e di camminatori provenienti da tutta Europa e oltre, diretti da millenni verso il Santuario di San Michele Arcangelo e la Terra Santa.

Alla BIT è stato presentato il simbolo scelto per l’edizione: lo Shofar, il corno di montone che nella tradizione ebraica annuncia eventi sacri e segna momenti di trasformazione e rinnovamento. Questo strumento, strettamente legato al concetto di Giubileo, risuona nella storia della salvezza: richiama la fede di Abramo nel sacrificio di Isacco, annuncia la promulgazione dei Dieci Comandamenti e segna l’inizio dello Jobel, un anno speciale in cui la terra riposava, i debiti venivano cancellati e gli schiavi liberati. Lo Shofar invita alla riflessione, al cambiamento e alla redenzione, valori profondamente in sintonia con il tema “Pellegrini di speranza” del Giubileo poiché rappresenta una chiamata alla consapevolezza e alla trasformazione, in armonia con il cammino spirituale e sociale che il festival vuole promuovere.

“Nella sua ottava edizione Mònde, il primo festival del cinema sui cammini d’Europa, celebra l’Anno del Giubileo evolvendosi in una vera e propria Festa del territorio”, ha dichiarato Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde.

“Il percorso di quest’anno prenderà il via a maggio dal capoluogo di provincia, Foggia, per giungere a luglio alla nostra meta, Monte Sant’Angelo. L’obiettivo futuro è quello di trasformare questa Festa in un appuntamento diffuso e itinerante, con una programmazione strutturata che includa incontri con autori, dibattiti e percorsi di formazione. Vogliamo che Mònde diventi un punto di riferimento per i tanti giovani interessati al mondo della produzione culturale. Ringrazio la Regione Puglia, l’Apulia Film Commission, i sindaci Episcopo e D’Arienzo, insieme agli assessori alla cultura Amatore e Palomba, per aver condiviso e sostenuto l’idea di una rete territoriale. Grazie a questa sinergia possiamo valorizzare, attraverso il cinema e i momenti di confronto con gli autori, il nostro straordinario patrimonio materiale e immateriale”, la conclusione.

Durante la conferenza stampa sono state annunciate alcune anticipazioni dell’edizione. Mònde, anche quest’anno, confermerà la sua forte identità, ampliando le sezioni con una maggiore cura per quei lavori cinematografici che ragionano sulla memoria, sul patrimonio materiale e immateriale e sulla sostenibilità. Per valorizzare l’immenso patrimonio del territorio è stata annunciata anche una sezione dedicata all’archeologia con l’istituzione del Premio “Marina Mazzei”, per ricordare questa importante archeologa del nostro territorio.

Prima novità dell’edizione, invece, sarà una grande retrospettiva sulla filmografia di Fabrizio Gifuni, indiscusso talento del nostro panorama teatrale e cinematografico. Gifuni, dopo un felice periodo artistico con l’interpretazione di Aldo Moro nella serie “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, l’intenso “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini e il successo internazionale dell’ultima stagione della serie “L’amica Geniale”, verrà celebrato in questa speciale edizione di Mònde e arriverà al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia per un incontro sulla sua carriera.

Le dichiarazioni

“Mònde è una manifestazione diversa dai festival cinematografici convenzionali. Il cinema, a Mònde, diventa lo strumento per guardare il territorio con occhi diversi, con maggiore consapevolezza e sensibilità. Tutto questo avviene in uno scenario unico al mondo, uno scenario in cui la nostra storia si fonde con la natura. Un festival che diventa, quindi, un vero e proprio viaggio tra cinema, natura e storia come opportunità di arricchimento e di crescita”, dichiara Annamaria Tosto, presidente dell’Apulia Film Commission.

“Mònde è molto più di un festival cinematografico: è un viaggio, un incontro tra storie, immagini e persone che si muovono nel tempo e nello spazio, alla ricerca di radici e nuove prospettive: vederlo crescere, consolidarsi e ora sbarcare a Foggia per un’edizione speciale in occasione del Giubileo 2025 è motivo di grande orgoglio. Questo festival nasce da un’idea giovane, sbocciata grazie a PIN, il programma di politiche giovanili che ho avuto l’onore di avviare, e diventata, anno dopo anno, con la spinta di Apulia Film Commission, un punto di riferimento per chi crede nel cinema come strumento di scoperta e di memoria”, ha detto Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia.

“L’ottava edizione di Mònde riunisce, secondo la prospettiva dei pellegrini di speranza, il capoluogo della provincia di Foggia e la capitale della spiritualità del Gargano e della Puglia in un grande afflato comune. Quest’anno, alla riscoperta delle radici, il festival dedicherà una retrospettiva a Fabrizio Gifuni, attraverso la quale grandi cineasti arriveranno in Puglia, fra Foggia e Monte Sant’Angelo”, dichiara Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.

“Questa edizione speciale di Mònde, che si terrà a Foggia in occasione del Giubileo, rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra comunità, riportando Foggia al centro di un movimento culturale che abbraccia l’intera provincia. In questi anni abbiamo imparato ad apprezzare questa festa non solo come un festival cinematografico, ma come un vero e proprio viaggio attraverso storie, paesaggi e percorsi che intrecciano il linguaggio universale del cinema con l’antica tradizione dei cammini. Desidero ringraziare il direttore artistico Luciano Toriello perché grazie al suo impegno Foggia avrà l’opportunità di ospitare opere cinematografiche di grande valore, offrendo al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti”, afferma Maria Aida Episcopo, sindaca della città di Foggia.

“Monte Sant’Angelo è da quindici secoli crocevia di storie, incontri e cammini. Il festival Mònde rappresenta una straordinaria occasione per raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, il valore del viaggio, della scoperta e del patrimonio culturale. Per sette anni, Mònde ha trovato a Monte la sua casa naturale, in un luogo che è simbolo di pellegrinaggio e di accoglienza. Da quest’anno, il festival amplia il suo raggio d’azione, aprendosi al territorio e coinvolgendo anche la città di Foggia: un segnale di crescita e di condivisione, che rafforza l’identità di Monte Sant’Angelo come centro di riferimento per la narrazione dei cammini e delle esperienze di viaggio”, le parole di Pierpaolo d’Arienzo, sindaco della città di Monte Sant’Angelo.

“Mònde non è solamente un’occasione preziosa per Foggia dal punto di vista culturale, ma rappresenterà uno strumento di crescita e di apertura per la nostra comunità. Il cinema, unito al tema del cammino, diventa così un mezzo potente per raccontare storie di viaggio, scoperta e trasformazione: tutti valori profondamente legati alla nostra identità territoriale”, dichiara Alice Amatore, assessore alla cultura del Comune di Foggia.

“Mònde in questo anno speciale del Giubileo allarga i propri confini e costruisce reti sempre più importanti con il territorio. Il tema dell’edizione, incentrato sui pellegrini di speranza, racconterà al meglio le nostre radici e tradizioni, valorizzando il tema a noi molto caro dei cammini e dei pellegrinaggi”, le parole di Rosa Palomba, vicesindaca del Comune di Monte Sant’Angelo.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa ideata da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia” e realizzata con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, Comune di Foggia e Comune di Monte Sant’Angelo.