Molfetta, cane messo in salvo sull'A14: vagava senza meta

Molfetta: attimi di paura sull’A14, dove un cane di taglia media e solo è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale di Bari.

Stando alle ricostruzioni, il cane si trovava sulla corsia di emergenza, pieno di fango, bagnato e coperto di polvere: le auto e i camion gli passavano accanto a tutta velocità, fino a quando alcuni automobilisti non hanno allertato la Polizia Stradale.

Grazie all’immediato intervento di soccorso, l’animale è stato messo in salvo dopo essersi fatto accarezzare e accudire dagli agenti che lo hanno successivamente allontanato dalla zona pericolosa.

Presumibilmente, il cane stava aspettando qualcuno dopo essersi perso, forse a causa di un temporale o di un rumore improvviso.

Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario per il controllo del microchip utile per risalire al proprietario, ma al momento l’animale è ancora in custodia in attesa di aggiornamenti.