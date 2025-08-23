[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mister Farina (Heraclea): “La società ha ambizioni importanti”

“La società ha ambizioni importanti, sarà un onore ed una emozione giocare allo Zaccheria. Sarà dispersivo, ma i nostri tifosi si faranno sentire” così mister Farina prima della gara contro il Manfredonia.

Proprio sul Manfredonia: “Ha mantenuto 3/4 su 11 giocatori della passata stagione” dice il tecnico campano “Anche per loro sarà la prima ufficiale in un campo in erba naturale. Mi aspetto una squadra con una voglia di vincere la partita”.

Gli obiettivi dell’Heraclea: “Dire che vogliamo salvarci è come nasconderci, dobbiamo portarci dietro la mentalità vincente. Bisogna avere l’umiltà giusta per andare avanti, ce la giocheremo contro tutti”.

“Il girone H è quello più complicato dell’intera serie D”.