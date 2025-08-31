[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Miss Italia, Roberta Molinini è Miss Puglia 2025

Nella finalissima regionale di Sammichele di Bari nominate anche Miss Eleganza e Miss Social

Miss Puglia 2025 è Roberta Molinini, 25enne di Terlizzi, fotomodella esperta, laureata in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale.

La fascia di Miss Miluna Puglia, vinta nella finale regionale dell’11 agosto, viene ereditata da Francesca Vella, 24enne di Bari, neolaureata con il massimo dei voti in Scienze della formazione primaria.

Miss Eleganza Puglia è invece Angelica Bucci, 18enne di San Marzano di San Giuseppe, studentessa del liceo scientifico con la passione per la danza e la musica nel sangue.

Si aggiudica la fascia di Miss Social, scelta dalla direzione nazionale per il reel realizzato per il progetto Miss Italia racconta l’Italia, Miriam Colamonaco, 18enne di Altamura appassionata di moda, prossima studentessa universitaria, già Miss Faraglioni di Puglia Mattinata.

Oltre agli ultimi titoli che consentono l’accesso alle prefinalinazionali di Miss Italia, è stato assegnato anche il premio di Miss Mascotte alla 17enne di Giovinazzo Federica Fusaro.

La finalissima regionale di Miss Italia si è tenuta sabato 30 agosto in Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, uno dei borghi più belli d’Italia.

L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari guidato dal Sindaco Lorenzo Netti.

Il verdetto è stato espresso da una qualificata giuria presieduta dal giornalista e volto storico del TG1 Attilio Romita.

Madrina è stata la brillante showgirl Matilde Brandi che si è divertita a co-condurre e ballare.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso, che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora,e l’intervento del prof. Francesco Schittulli; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa proprio con il Presidente nazionale LILT, per cui materiali informativi e screening gratuiti sono stati messi a disposizione durante il tour.

Ospite la cantante italo-australiana dalla voce travolgente Camilla Marinelli.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato dai saloni CarnabyStreet, Giuseppe Sifanno Hair Couture e Beauty Color Parrucchieri per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeautyprofessionale.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion – Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVistaGiovinazzo