[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Miss Italia, il 22 agosto sarà eletta Miss Faraglioni di Puglia Mattinata

La finale regionale per l’assegnazione della fascia speciale si terrà in Piazza Santa Maria della Luce

Una fascia speciale per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia in onore di una delle più belle e iconiche spiagge pugliesi.

Venerdì 22 agosto, alle ore 20.30, verrà nominata Miss Faraglioni di Puglia in Piazza Santa Maria della Luce a Mattinata.

Madrina della finale regionale del concorso sarà Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata.

La serata, nella località balneare garganica nota per le distese di ciottoli levigati dal mare, sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospiti i giovani talenti della cantante Camilla Marinelli e del sassofonista Antonio Gobbo.

L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.